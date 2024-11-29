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Мир

Собор Парижской Богоматери откроется спустя пять с половиной лет после пожара

16:34 29.11.2024

Собор Парижской Богоматери впервые показали изнутри после окончания реставрационных работ, которые длились пять с половиной лет. В пятницу, 29 ноября, его посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Официальное открытие запланировано на 7 декабря, передает BFM TV. 

«Собор восстановлен, обновлен и перестроен. Великолепно», — приводит телеканал слова Макрона при виде внутреннего убранства собора. Его визит транслировали в прямом эфире на французских телеканалах.

Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Зрителям, в частности, показали отреставрированный большой орган собора, который пострадал при пожаре в 2019 году, а также рассказали, что мастера заменили сгоревший средневековый каркас и перестроили крышу. Кроме того, в ходе реконструкции почистили интерьеры собора, так как с момента последней реставрации в 1850 годах там скопился почти 200-летний слой грязи и сажи. Теперь у собора «новый, свежий облик», пишет Би-би-си. 

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Издание также отмечает, что до визита Макрона обновленный интерьер собора Парижской Богоматери держался в строжайшем секрете. Более чем за пять лет было опубликовано лишь несколько фотографий, которые показывали ход реставрационных работ.

Пожар произошел в соборе в апреле 2019 года. Тогда в прямом эфире миллионы людей наблюдали как упал готический шпиль XIX века и обрушилась крыша. Тысячи парижан и гостей города наблюдали за этим, находясь рядом с собором. С огнем тогда боролись около 600 пожарных, но несмотря на все усилия потушить его удалось лишь спустя 15 часов. 

Пожар начался, когда проходила внешняя реконструкция собора. Среди версий о причине возгорания были непотушенная сигарета, оставленная рабочим, и неисправность электропроводки.

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