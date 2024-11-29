Обменники и банки Турции частично перестали принимать доллары

В Турции в некоторых обменниках и банках перестали принимать купюры номиналом 50 и 100 долларов из-за ввоза в страну поддельных купюр. Об этом сообщают Bloomberg и Daily Sabah.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на государственное агентство Anadolu, речь идет в частности о пунктах обмена на Большом базаре в Стамбуле. По данным издания, пункты обмена прекратили закупку долларов, заявив, что используемые ими счетные машины не могут распознать поддельные купюры.

«Мне написала женщина из России, она сейчас находится в Стамбуле. Обычно она меняет доллары на лиры, когда отдыхает в Турции, а в этот раз она пошла — и удивилась. Эта тема очень серьезная. Она влияет на обыденную жизнь, на туристов. [Эта женщина] пыталась поменять доллары в [стамбульском Гранд-Базаре], в банках, но не получается», — рассказал RTVI главный редактор «МК-Турция» Яшар Ниязбаев.

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Daily Sabah пишет, что на прошлой неделе силы безопасности арестовали девять подозреваемых и изъяли поддельные 50-долларовые купюры в ходе операций в Стамбуле, Балыкесире и Чоруме. Власти выяснили, что подозреваемые загружали в банкоматы фальшивые доллары, а затем снимали их в виде турецких лир.

Центральный банк заявил, что сотрудничает с судебными органами для решения проблемы подделки денег, а также предоставил кредиторам отчет и рекомендации после проверки поддельных банкнот. Ассоциация банков Турции (TBB) заявила, что банкоматы и банковская техника проверяются и обновляются, чтобы остановить дальнейшее распространение поддельных купюр.

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Bloomberg пишет, что объем поддельных купюр неизвестен, в то время как Daily Sabah утверждает, что их общая сумма может превысить миллиард долларов.

По данным Bloomberg, прокуратура Стамбула начала расследование. Предполагается, что поддельные купюры попали в Турцию из-за рубежа. Daily Sabah со ссылкой на телеканал NTV пишет, что их завезли в страну из стран Ближнего Востока, Азии и Балкан.

В свою очередь корреспондент РИА «Новости» проверил несколько обменников в Стамбуле и сообщил, что доллары старого образца можно обменять по заниженному курсу. Агентство также пишет, что глава Ассоциации владельцев обменных пунктов (TÜYEMDER) Мехти Шерен опроверг сообщения местных СМИ о поддельной валюте и заявил, что таких купюр на рынке «нет даже тысячи».