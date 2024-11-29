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Мир

Сотрудника Google Maps допросили по делу о падении автомобиля с моста

18:47 29.11.2024

В воскресенье в штате Уттар-Прадеш на севере Индии автомобиль упал с разрушенного моста. В машине было три человека, все они погибли. Местная полиция считает, что к аварии причастен сервис Google Maps, который не предупредил водителя об обрушении моста. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным полиции, машина упала в реку Рамганга в округе Бадаун 24 ноября около 10 утра. В ней ехали на свадьбу два брата и их друг. Полиция предполагает, что навигатор Google Maps проложил маршрут через мост, который был разрушен при наводнении в прошлом году. На дороге, ведущей к мосту, также не было ограждений или указателей, которые бы предупреждали об опасности.

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Индийская полиция завела дело о непредумышленном убийстве, по которому уже допросила четверых дорожных инженеров из Департамента общественных работ и сотрудника Google Maps.

Источники информации для обновления карт Google — это данные о трафике от водителей и сообщения властей о пробках и перекрытиях. По мнению бывшего сотрудника Google Maps Ашиша Наира, навигационные приложения не могут нести ответственность за дорожные происшествия, и пользователи должны сами оценивать обстановку на дороге.

«Данные остаются большой проблемой в Индии. Нет системы для регистрации инфраструктурных изменений в веб-интерфейсе, которую затем можно использовать в приложениях, таких как Google Maps. Например, в Сингапуре такая система есть», — сообщил Би-би-си Ашиш Наир.

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Google Maps в Индии — самое популярное приложение для навигации, а местные жители используют название сервиса как синоним спутниковой системы GPS, подчеркивает Би-би-си. Каждый день приложением пользуется около 60 миллионов пользователей.

Ранее с Google Maps уже связывали случаи гибели водителей в Индии. Так, в прошлом году два человека погибли, въехав на машине в реку. После этого индийская полиция призывала не доверять навигатору во время наводнений.

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