Женщина заработала тысячи долларов на «скоростных» браках и разводах

В Китае полиция начала расследование против нескольких брачных агентств, которые получали от одиноких мужчин крупные суммы денег и устраивали свадьбы с женщинами, которые в скором времени подавали на развод. Одна из «невест» заработала более 41 тысячи долларов за три месяца. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, многие из этих брачных агентств арендовали офисные помещения в районе Хуагоюань в городе Гуйян, чтобы повысить доверие клиентов. Одни сотрудники активно искали одиноких мужчин из небольших отдаленных городов по всей стране, в то время как другие занимались поиском одиноких женщин, большинство из которых были разведены и имели долги. Их убеждали принять участие в мошенничестве, чтобы обмануть клиентов-мужчин.

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Во многих случаях уже через несколько дней после того, как мужчины знакомились с женщинами, с которыми их сводило агентство, они соглашались на брак. От мужчин требовали подписать контракт с агентством и заплатить сотни тысяч юаней в качестве выкупа за невесту.

После этого невесты нередко сбегали или вынуждали мужчин развестись различными способами, включая частые конфликты после короткого периода совместной жизни. Одна из женщин, чье имя не уточняется, смогла заработать на таких «скоростных» браках 300 тысяч юаней (41,4 тысячи долларов) за три месяца, заключив сразу несколько быстрых браков.

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Сообщается, что женщина зарегистрировала брак с клиентом в декабре прошлого года, но вскоре подала на развод, заявив о домашнем насилии. Она не вернула мужчине выкуп за невесту в размере 170 тысяч юаней (23,5 тысяч долларов) и забрала часть общего имущества, включая автомобиль. После развода женщина начала ходить на свидания вслепую, а агентство скрыло, что до этого она развелась.

Одной из жертв подобного мошенничества стал мужчина по фамилии Ляо. Он приехал в Гуйян ради знакомства с невестой и через два дня зарегистрировал с ней брак, заплатив семье женщины 118 тысяч юаней (около 16 тысяч долларов). В течение двух месяцев после свадьбы жена Ляо часто покидала их родной город, чтобы вернуться в Гуйян. Она требовала, чтобы Ляо купил ей дом и машину, и часто с ним ссорилась.

Вскоре Ляо узнал, что его супруга скрыла от него факт рождения пятерых детей до их знакомства. Когда мужчина обратился в агентство в Гуйяне за возвратом денег, он обнаружил, что компания была закрыта в связи с полицейским расследованием.