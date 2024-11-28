Трамп встретился с Цукербергом после угроз посадить его в тюрьму до конца жизни

Глава компании Meta, которой, в частности, принадлежит соцсеть Facebook, Марк Цукерберг посетил флоридскую резиденцию избранного президента США Дональда Трампа и поужинал с ним, передает Bloomberg. Ранее Трамп обвинял Цукерберга в участии в заговоре против него и угрожал посадить его в тюрьму до конца жизни.

В ходе встречи с избранным президентом США глава Meta «очень ясно дал понять о своем желании быть сторонником и участником тех изменений, которые мы наблюдаем по всей Америке». Об этом телеканалу Fox News рассказал советник Трампа Стивен Миллер. «Очевидно, у него есть свои интересы, и у него есть своя компания, и у него есть свои планы. Но он ясно дал понять, что хочет поддержать национальное обновление Америки под руководством президента Трампа», — добавил он.

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Ранее Трамп утверждал, что Цукерберг был среди участников заговора против него, которые фальсифицировали результаты американских президентских выборов в 2020 году. В своей книге «Спасти Америку» избранный президент США описывал свою встречу с Цукербергом, когда тот «привел на ужин свою очень милую жену, был таким милым, как только мог» и в то же время «замышлял настоящий заговор против президента».

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Участием в заговоре с целью фальсификации результатов президентских выборов в США Трамп посчитал пожертвование сделанное Цукербергом. Тот перечислил 420 миллионов долларов на помощь в обучении членов избирательных комиссий, которым пришлось работать в разгар пандемии COVID-19, а также на приобретение нового оборудования подсчета голосов и организацию голосования по почте.

В своей книге Трамп обещал, что если Цукерберг «совершит что-то незаконное» на президентских выборах 2024 года, «то проведет остаток своей жизни в тюрьме».