Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой из-за «цукербаксов»

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу компании Meta Марка Цукерберга в заговоре против себя из-за пожертвованных им на проведение прошлых президентских выборов «цукербаксов» и пригрозил тому «жизнью в тюрьме». Об этом пишет Politico.

О якобы имевшей место попытке Цукерберга повлиять на результаты президентских выборов в США в 2020 году Трамп написал в своей книге «Спасти Америку». В ней он рассказал о встрече с главой Meta в конце своего президентского срока четыре года назад. По словам Трампа, Цукерберг пришел к нему в Овальный кабинет в Белом доме, «привел на ужин свою очень милую жену, был таким милым, как только мог». При этом Трамп утверждает, что в этот самый момент Цукерберг «замышлял настоящий заговор против президента».

Заговором Трамп считает пожертвование, которое Цукерберг и его жена Присцилла Чан сделали, чтобы помочь властям США провести выборы в условиях продолжавшейся пандемии COVID-19. Как писала газета The New York Times, в общей сложности они выделили 420 миллионов долларов, которые пошли на закупку оборудования для подсчета голосов, обучение членов избирательных комиссий и организацию голосования по почте.

Некоторые американские консерваторы тогда заявляли, что с помощью этих денег Цукерберг пытается оказать влияние на ход голосования и помочь победить сопернику Трампа — кандидату от демократов Джо Байдену. Несколько американских штатов, где у власти находились республиканцы, запретили тогда жертвовать деньги избирательным комиссиям.

«Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то незаконное, то проведет остаток своей жизни в тюрьме, как и другие, кто совершит мошенничество на президентских выборах 2024 года», — написал Трамп, имея в виду назначенные на ноябрь выборы в США, где за президентское кресло он будет бороться с нынешним вице-президентом страны Камалой Харрис.

Это не первая угроза со стороны Трампа «фальсификаторам выборов», которые, по его словам, окажутся в тюрьме, если он не победит в ноябре. «Мы будем преследовать их на невиданных ранее уровнях, и они отправятся в тюрьму на длительные сроки. Мы уже знаем, кто вы. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Будьте осторожны, ЦУКЕРБАКСЫ!» — писал политик в июле в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

В 2020 году, проиграв на выборах Джо Байдену, Трамп отказался признать свое поражение, а позже даже попытался организовать государственный переворот. 6 января 2021 года в день утверждения результатов выборов Конгрессом он отправил своих сторонников на штурм Капитолия. Попытка переворота закончилась провалом и тюремными сроками для многих его участников, а сам Трамп стал фигурантом уголовного расследования по этому поводу.

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