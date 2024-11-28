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Мир

Мужчина отсудил рекордную компенсацию за ненужное лечение

21:58 28.11.2024

В штате Нью-Мексико суд присяжных присудил мужчине, чье имя не называется, рекордную компенсацию в 412 миллионов долларов. Мужчина проходил лечение в клинике мужского здоровья NuMale, где ему поставили неверный диагноз. Об этом сообщает ABC News.

Как пишет издание, размер компенсации оказался самой большой суммой, когда-либо присужденной присяжными в деле о врачебной халатности в США. Согласно иску, поданному адвокатами мужчины в 2020 году, потерпевший обратился в клинику тремя годами ранее в возрасте 66 лет. По данным The Sacramento Bee, мужчина хотел получить заместительную терапию тестостероном и снизить вес.

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Клинику обвинили в том, что ее специалисты поставили пациенту неверный диагноз и без необходимости начали его лечить «инвазивными уколами от эректильной дисфункции». Лечение включало в себя имплантацию гранул тестостерона, а сам курс стоил пять тысяч долларов.

Через некоторое время мужчина пришел к выводу, что лекарства не действуют, и вернулся на повторный осмотр. В клинике врачи настояли на продолжении инъекций и отправили пациента домой «с вызванной медицинскими средствами и ненужной с медицинской точки зрения эрекцией». По словам адвокатов, эрекция не проходила, и в результате мужчине потребовалась срочная операция.

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«[Мужчина] теперь импотент и не способен испытывать эрекцию, не может мочиться стоя, у него необратимый фиброз полового члена или рубцовая ткань там, где раньше были живые клетки», — заявили адвокаты.

Ник Роули, один из адвокатов, утверждает, что медицинская корпорация за пределами штата организовала «мошенническую схему, чтобы заработать миллионы на обмане пожилых мужчин». По его словам, работники клиники говорили пациентам, что у них будут необратимые повреждения, если они не согласятся на инъекции три раза в неделю.

Другой адвокат, Кит Бруно, заявил, что NuMale «ложно позиционировала свою клинику как Центр мужского здоровья» и «солгала клиенту, поставив ему фальшивый диагноз». По его словам, это было сделано ради получения прибыли.

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