В 2021 году только в Москве зафиксировали 735,9 случаев бесплодия на 100 тысяч женщин и 11,4 случаев на 100 тысяч мужчин. По данным зарубежных исследований, проблема бесплодия касается до 186 миллионов человек в мире. «Холод» поговорил с Еленой Новиковой, акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук о том, как устроена наша репродуктивная система, почему возникает бесплодие и как сохранить фертильность.

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Что такое бесплодие и почему оно возникает?

Бесплодие — это болезнь мужской или женской репродуктивной системы, определяемая как неспособность зачать ребенка (в течение 12 месяцев для женщин до 35 лет и в течение шести месяцев для женщин после 35 лет). Другими словами, бесплодие — это когда пара занимается сексом без предохранения (не реже двух раз в неделю), но беременность так и не наступает.

Бесплодие бывает первичным и вторичным. К первичному относятся все случаи, если у пары не было детей, а женщина никогда не была беременна. Вторичное включает те случаи, когда у женщины уже были беременности, независимо от их исхода (роды, выкидыш, внематочная беременность). Бесплодие также разделяют на женское, мужское, комбинированное (мужское и женское) и сочетанное, когда у женщины сочетается несколько причин бесплодия.

Наиболее частая причина, почему пара не может зачать ребенка, — трубное бесплодие из-за нарушений проходимости маточных труб, в которых происходит оплодотворение. Трубы также могут отсутствовать или быть повреждены в случае операции или болезни. Вторая по частоте причина бесплодия у женщин — отсутствие овуляции (ановуляция) или редкая овуляция (олигоовуляция; реже, чем 8–10 раз в год). Овуляторное и трубное бесплодие могут сочетаться.

Еще есть маточное бесплодие: оно может быть вызвано врожденными или приобретенными аномалиями строения матки, полипами (аномальное разрастание тканей. — Прим. «Холода»), миоматозными узлами (доброкачественная опухоль матки. — Прим. «Холода»). Сюда относятся и воспалительные процессы эндометрия (внутренняя слизистая оболочка матки. — Прим. «Холод») — например, из-за хронических заболеваний или осложнений при беременности. Также причиной бесплодия может стать эндометриоз.

Мужское бесплодие чаще всего связано с нарушением подвижности сперматозоидов. Кроме того, их концентрация в сперме может быть снижена, вплоть до полного отсутствия. Также есть эякуляторные расстройства и эректильные дисфункции, при которых невозможен половой акт или зачатие ребенка.

Как психологическое состояние влияет на нашу репродуктивную систему?

В коре головного мозга расположена железы гипофиз и гипоталамус — «дирижеры» репродуктивной системы. Если у человека стресс и, например, он не может спать, то вся цепочка работы организма рушится. У женщин из-за этого может нарушиться менструальный цикл и прекратятся овуляции. В таком случае беременность не наступит.

Кроме того, в стрессе возможно повышение частоты маточных сокращений (матка имеет мышечный слой — в родах ребенок выталкивается за счет мышечных сокращений), что мешает нормальной имплантации плодного яйца. У мужчин стресс может вызывать эректильные и эякуляторные расстройства, которые также приводят к бесплодию.

Бесплодие чаще встречается у мужчин или женщин?

В среднем 15% пар в мире сталкивается с этой проблемой. Если раньше считалось, что в бесплодии пары по большей части виноваты женщины, то сейчас с одинаковой частотой диагностируют как мужское, так и женское бесплодие. Скорее всего, это связано с тем, что мужчин тоже стали обследовать. Если человек обращается в клинику с жалобой, что у него не получается зачать ребенка, обязательно обследуются оба партнера.

Какие обследования нужны для проверки репродуктивной системы?

Женщинам рекомендуют раз в год проходить осмотр у гинеколога. Задача врача — проверить регулярность менструального цикла, узнать, есть ли у женщины жалобы на его изменения и есть ли овуляция. Еще важно правильно собрать анамнез, медицинскую историю семьи: чем болела мама, сестра, бабушка, тетя; как у них проходили беременности, были ли какие-то аномалии развития плода. При осмотре обязательно исследовать цитологию и сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, так как многие из них могут протекают скрыто и могут мешать зачатию ребенка.

Мужчинам желательно раз в год посещать уролога: сдавать анализы на ИППП, собирать анамнез и делать спермограмму. К примеру, хронический простатит может протекать скрыто, но вызывать патологии в эякуляте и, как следствие, бесплодие.

Как выявляют и лечат бесплодие?

За помощью стоит обращаться, если у пары не получается зачать ребенка на протяжении года. Перед началом обследований врачу важно поговорить с партнерами и выяснить, нет ли причин бесплодия, не связанных со здоровьем. Например, проблема может быть в том, что пара редко занимается сексом.

Если после разговора стало понятно, что проблема в организме одного или обоих партнеров, то мужчинам нужно пройти исследование эякулята и сдать анализ на ИППП. Женщинам — пройти диагностику овуляции, сдать анализ на ИППП и УЗИ малого таза, проверить проходимость маточных труб. Если есть нарушение овуляции, врачи проводят обследование на гормоны, корректируют их уровень и стимулируют овуляцию. А если, например, у мужчины есть патология в спермограмме, то он проходит лечение у уролога.

Как регулярность секса влияет на репродуктивную систему?

Ритм половой жизни женщины не влияет на состояние и количество яйцеклеток и на функцию половых желез или матки. Секс не реже двух-трех раз в неделю важен именно для зачатия. У мужчин все иначе: для того чтобы, например, подвижность и объем эякулята были в порядке, большинству нужен регулярный секс.

Как изменилось количество пар с бесплодием за последние 10 лет?

Ежегодно количество пар с бесплодием увеличивается. Эта тенденция связана с тем, что перед первыми родами люди уже хотят, например, иметь жилье, стабильный заработок и четкие планы на жизнь. Или они планируют саморазвиваться и переживают, что дети будут им мешать. Но с возрастом увеличивается количество патологий даже в самом здоровом организме — это естественный процесс старения, поэтому чем вы старше, тем труднее забеременеть.

Как сохранить возможность иметь детей?

Один из вариантов — заморозка яйцеклеток. Если женщина понимает, что не собирается рожать в ближайшие 10 лет, то для подстраховки можно воспользоваться криоконсервацией. Мужчины тоже могут заморозить эякулят. Раньше считалось, что качество эякулята с возрастом не сильно меняется, но последние данные говорят о том, что после 40 лет качество эякулята значительно ухудшается.