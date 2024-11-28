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Мир

Учительница случайно показала всему классу интимную переписку с учеником

18:18 28.11.2024

Преподавательница профессионального колледжа в уезде Циньюань китайской провинции Шаньси показала с помощью проектора на экране класса свою интимную переписку с одним из учеников. Руководство колледжа объявило, что отстранило учительницу от работы, сообщило издание South Morning China Post.

Издание назвало только фамилию преподавательницы, Чжан. У нее есть муж и дочь, рассказали журналисты.

Инцидент произошел в начале ноября. Педагог транслировала через проектор в классе экран своего компьютера и не осознала, что переписку в мессенджере WeChat видит весь класс. Чжан переписывалась с учеником, подростком возраста 15-18 лет, пишет издание.

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Подросток в переписке спрашивал у женщины: «Дорогая, почему ты плачешь?» В ответ она написала, что помогла дочери помыть ноги и попросила ее помыть ноги маме, но та отказалась. Муж тоже отказался, написала Чжан.

«Я был раздражена. Я сказала ему: “Ребенок относится ко мне так же, как ты”. Мне так грустно! За какого человека я вышла замуж?» — прочитал весь класс жалобы своей учительницы.

Собеседник советовал женщине в ответ «не просить мужа ни о чем» и рассказывал, как будет ревновать, если услышит, что «ты позволяешь ему делать для тебя все, что угодно». Подросток пообещал Чжан вымыть ей ноги, когда они будут вместе. «Я всегда буду любить тебя», — добавил ученик.

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Неизвестно, являлся ли собеседник учеником того же самого класса. Продолжительность романтических отношений пары тоже остается неясной, сообщило South Morning China Post. Руководство колледжа объявило, что очень серьезно относится к инциденту и проведет расследование, пишет издание. На время расследования Чжан отстранена от преподавания.

В июле 50-летний учитель средней школы в провинции Аньхой на востоке Китая был замечен в домогательстве ученицы и попал под следствие, рассказало South Morning China Post. Мужчина отправлял подростку сообщения вроде «Ты останешься вечной любовью всей моей жизни», «Я буду любить тебя, пока не исчезну из этого мира».

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