Эстония захотела запретить подачу документов на русском языке

Министерство внутренних дел Эстонии захотело изменить Закон об иностранцах, чтобы усилить контроль над миграцией. Одно из нововведений может касаться документации на русском языке. Об этом пишет портал ERR со ссылкой на повестку заседания эстонского правительства на 28 ноября.

Изменения коснутся процедуры оформления вида на жительства. Планируется, что заявителю нельзя будет подавать ходатайства и дополнительные документы на русском языке. Кроме того, правительство хочет установить «дополнительные основания» для отказа в предоставлении ВНЖ, если заявитель хоть как-то связан с силовыми структурами или учреждениями безопасности иностранного государства. ERR не уточняет, какие именно основания имеются в виду.

В целом для получения постоянного вида на жительство заявитель должен будет подходить под новые требования. Например, он должен будет в обязательном порядке пройти адаптационную программу и доказать владение эстонским языком не ниже уровня А2 (базовый уровень).

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Правительство Эстонии ставит в приоритет сохранение эстонской культуры и языка, пишет ERR. На достижение этих целей должна работать в том числе и миграционная политика государства, говорится в повестке заседания кабмина.

«Миграционная политика Эстонии направлена, с одной стороны, на стимулирование приезда в Эстонию иностранцев, которые приносят большую добавленную стоимость всему обществу, а с другой – на предотвращение злоупотребления видами на жительство и визами, а также нелегальной иммиграции в целях обеспечения безопасности, общественного порядка и госбезопасности», — цитирует ERR заявленную повестку заседания эстонского правительства.

Осенью 2024 года в Эстонии появилось народное движение Keelemalev — в переводе с эстонского языка это слово означает «языковые патрули» или «языковая дружина». Создатель движения, политик Индрек Луберг собирает информацию обо всех случаях использования русского язычка в публичном пространстве: это могут быть как веб-сайты, так и наружная реклама и афиши.

Эстонский президент Алар Карис ранее заявлял, что у властей нет причин бороться с иностранными языками и русской литературой. Тем не менее это не отменяет стремление Эстонии отказаться от русского языка в школах: Карис еще в 2022 году одобрил поправки в закон о постепенном переходе школ на обучение на эстонском языке.