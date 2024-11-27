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Мир

СМИ: министр обороны Китая «попал в ловушку» Си Цзиньпина

13:03 27.11.2024

Министр обороны Китая Дун Цзюнь стал фигурантом расследования в рамках широкой антикоррупционной кампании, которую власти страны проводят в рядах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники.

По их словам, Дун Цзюнь «попал в ловушку», расставленную лидером страны Си Цзиньпинем, который стал инициатором серии расследований в отношении руководства НОАК. При этом издание не уточняет, в чем именно подозревают китайского министра обороны и предъявлены ли ему какие-либо обвинения.

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В то же время газета отмечает, что Дун Цзюнь стал уже третьим подряд главой китайского оборонного ведомства, в отношении которого проводится расследование о коррупции. Так, предшественник Дун Цзюня на посту министра обороны Китая генерал Ли Шанфу пробыл на этой должности всего семь месяцев, после чего был отправлен в отставку, став фигурантом очередного расследования.

Источники FT, среди которых американские офицеры и чиновники министерства обороны США,  предположили, что новые антикоррупционные расследования в отношении руководства НОАК подрывают доверие Си Цзиньпина к вооруженным силам страны. В создавшейся ситуации, по словам собеседников газеты, у китайского лидера возникают сомнения в том, что руководство министерства обороны Китая сможет выполнить его указание и «создать потенциал для вторжения на Тайвань к 2027 году. 

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Как отмечает FT, сам Си Цзиньпин никогда публично не ставил своим подчиненным таких задач, в то же время он называл воссоединение с Тайванем «исторической необходимостью» и «неизбежностью». В свою очередь, представители американского ЦРУ ранее утверждали, что лидер КНР потребовал от своих военных подготовится к вторжению на Тайвань к 2027 году.

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