Меркель призвала Европу и США создать систему сдерживания России

Странам НАТО необходимо создать надежную систему сдерживания России. Об этом, как пишет немецкое издание Die Zeit, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на презентации своих мемуаров под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021».

При этом она подчеркнула, что такая задача не под силу одним только странам Европы. «Европа не может сделать это в одиночку», — сказала Меркель, пояснив, что для этого ей понадобится помощь США. При этом на вопрос журналистов о том, находится ли Германия «в реальной опасности войны», экс-канцлер после некоторых колебаний ответила отрицательно.

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Ранее немецкие СМИ опубликовали фрагменты из новой книги Меркель. В них экс-канцлер рассказала, почему в 2008 году вместе с бывшим тогда президентом Франции Николя Саркози выступила против принятия Украины и Грузии в План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — то есть против включения их в программу приема в альянс в будущем. С соответствующей инициативой тогда выступил президент США Джордж Буш-младший в ходе саммита ООН.

В книге Меркель объясняет свое решение заботой о безопасности всего альянса. «Принятие нового члена должно повысить не только его безопасность, но и безопасность самого НАТО», — пояснила она, добавив, что «посчитала грубой небрежностью обсуждать статус ПДЧ для Украины и Грузии, не приняв во внимание точку зрения Путина». По словам Меркель, включение в ПДЧ является практически необратимым обещанием вступления в альянс и такой шаг стал бы для Путина «объявлением войны».

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Мемуары Ангелы Меркель поступили в продажу накануне 26 ноября. Книгу бывший канцлер написала в соавторстве со своим политическим советником Беатой Бауманн. Произведение поделено на пять больших глав и рассказывает о двух 35-летних периодах жизни Меркель — первые 35 лет в ГДР, а следующие — в ФРГ.