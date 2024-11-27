Маск рассказал о «войнах будущего»

Основатель компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск высказался о том, как, по его мнению, будут выглядеть «войны будущего». Бизнесмен убежден, что на полях сражений не останется боевых самолетов, пилотируемых живыми людьми.

«Войны будущего — это про дроны и гиперзвуковые ракеты. Истребители, управляемые живыми людьми, будут очень быстро уничтожены», — написал миллиардер в принадлежащей ему соцсети X. В то же посте он опубликовал фрагмент подкаста известного журналиста и спортивного комментатора Джо Рогана с участием американского предпринимателя Марка Андерссена.

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В ходе беседы Андерссен заявил, что в будущем будет играть роль не человеческий ресурс, а ресурсы, которыми располагают те или иные государства для производства новой военной техники. Он также отметил, что беспилотные истребители, управляемые искусственным интеллектом, имеют преимущество перед традиционными боевыми самолетами, которые летают под управлением живого пилота. По его словам, в беспилотном истребителе больше не будет человека, который может «сойти с ума».

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Ранее Маск уже делился своими взглядами на то, как, по его мнению, будут выглядеть военные конфликты в будущем. Так, в частности, он утверждал, что на грядущих полях сражений будут широко применяться «рои беспилотников», которые поразят воображение. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.

Речь идет о новой тактике применения боевых беспилотников, которая предполагает их использование в составе больших групп, называемых «роями». Таким образом Маск прокомментировал сообщение американского писателя и журналиста Эшли Вэнса. Последний писал о том, что на данный момент США способны выпускать 20 тысяч гражданских беспилотников в год, тогда как промышленность Китая может произвести столько же дронов всего за один день.