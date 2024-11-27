EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Европа встретит самую холодную зиму с начала войны в Украине без российского газа 

14:38 27.11.2024

Европу ждет самая холодная зима с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Агентство отмечает, что это может привести к повышению и без того высоких цен на электроэнергию и напоминает, что с 2025 года прекратятся поставки российского газа через Украину. 

По данным синоптиков, уже в декабре температура на территории Европы начнет  падать, а спрос на отопление, как пишет Bloomberg, превысит сезонные нормы. Так, в Осло средняя температура, согласно прогнозам, упадет до минус 12 градусов, что на девять градусов ниже 30-летнего среднего значения. Метеорологи также прогнозируют существенное понижения температур в Италии и на Балканах.

Накануне Reuters сообщил, что у российского «Газпрома» не получится продлить транзит газа в Европу через Украину. Агентство, ссылаясь на источники и разрабатываемый внутренний план компании, утверждает, что Киев отказывается вести переговоры по этому поводу. Сам план, который, как сообщается, еще не одобрен руководством «Газпрома», предполагает, что после 31 декабря газ в Европу через Украину поступать не будет. 

Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только
Общество8 минут чтения

В начале ноября Financial Times со ссылкой на опрошенных трейдеров и аналитиков сообщила, что власти европейских стран обеспокоены возможными проблемами с поставками газа в зимний период. 

«Произойти может все что угодно; достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо», — рассказал газете один из трейдеров, добавив, что пока хранилища газа заполнены. 

В то же время трейдеры отмечают, что через Украину в ЕС поступает лишь около 5% годового объема импорта газа. При этом они предупреждают, что на мировых рынках может образоваться дефицит сжиженного природного газа, что подтолкнет цены вверх. 

Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Он выступает против войны, но пришел на митинг в Берлине с флагом России. Ему 16 лет, и он жалуется на травлю
Политика8 минут чтения

Кроме того, по словам собеседников газеты, европейским властям, вероятно, также придется поставлять газ в Украину, которая нуждается в этом из-за повреждения национальной энергосистемы в ходе войны с Россией. 

Россия за январь-октябрь этого года нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу более чем на 15% — до 26,52 миллиарда кубических метров, подсчитало госагентство ТАСС на основе ежедневных данных «Газпрома». Европа также получает российский газ морским путем и не вводит на него санкции, как в случае с нефтью. Евросоюз ранее заявлял о планах отказаться от российского газа к 2027 году. РБК напоминает, что в основном поставки топлива из России идут в Австрию и Словакию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Общество
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Почему язык психотерапии так бесит и как общаться с диванными психологами, чьих советов вы не просили
3 минуты чтения
Я прервала беременность на пятом месяце
Общество
Я прервала беременность на пятом месяце
У моего ребенка нашли синдром Дауна и водянку. Я решила не мучить его и нашу семью
7 минут чтения
Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии
Общество
Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии
По словам девушки, он ее бил и пытался изнасиловать. Блогер почти все отрицает
5 минут чтения
Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Политика
Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Он выступает против войны, но пришел на митинг в Берлине с флагом России. Ему 16 лет, и он жалуется на травлю
8 минут чтения
Как он может смотреть в глаза вдовам
Политика
Как он может смотреть в глаза вдовам
В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье
4 минуты чтения
Я устала быть лесбиянкой
Общество
Я устала быть лесбиянкой
Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии
6 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.