Европа встретит самую холодную зиму с начала войны в Украине без российского газа 

Европу ждет самая холодная зима с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Агентство отмечает, что это может привести к повышению и без того высоких цен на электроэнергию и напоминает, что с 2025 года прекратятся поставки российского газа через Украину.

По данным синоптиков, уже в декабре температура на территории Европы начнет падать, а спрос на отопление, как пишет Bloomberg, превысит сезонные нормы. Так, в Осло средняя температура, согласно прогнозам, упадет до минус 12 градусов, что на девять градусов ниже 30-летнего среднего значения. Метеорологи также прогнозируют существенное понижения температур в Италии и на Балканах.

Накануне Reuters сообщил, что у российского «Газпрома» не получится продлить транзит газа в Европу через Украину. Агентство, ссылаясь на источники и разрабатываемый внутренний план компании, утверждает, что Киев отказывается вести переговоры по этому поводу. Сам план, который, как сообщается, еще не одобрен руководством «Газпрома», предполагает, что после 31 декабря газ в Европу через Украину поступать не будет.

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В начале ноября Financial Times со ссылкой на опрошенных трейдеров и аналитиков сообщила, что власти европейских стран обеспокоены возможными проблемами с поставками газа в зимний период.

«Произойти может все что угодно; достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо», — рассказал газете один из трейдеров, добавив, что пока хранилища газа заполнены.

В то же время трейдеры отмечают, что через Украину в ЕС поступает лишь около 5% годового объема импорта газа. При этом они предупреждают, что на мировых рынках может образоваться дефицит сжиженного природного газа, что подтолкнет цены вверх.

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Кроме того, по словам собеседников газеты, европейским властям, вероятно, также придется поставлять газ в Украину, которая нуждается в этом из-за повреждения национальной энергосистемы в ходе войны с Россией.

Россия за январь-октябрь этого года нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу более чем на 15% — до 26,52 миллиарда кубических метров, подсчитало госагентство ТАСС на основе ежедневных данных «Газпрома». Европа также получает российский газ морским путем и не вводит на него санкции, как в случае с нефтью. Евросоюз ранее заявлял о планах отказаться от российского газа к 2027 году. РБК напоминает, что в основном поставки топлива из России идут в Австрию и Словакию.