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Общество

Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть

Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только
8 минут чтения 23.11.2024
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть

Если вы ненавидите зиму, возможно, вы просто не знаете, как правильно одеваться в холода. Рассказываем, как утепляться в несколько слоев, каким материалам отдать предпочтение и почему смотреть только на столбик термометра не всегда хорошая идея.

Полюбите капусту

«Капустный образ» для зимы должен состоять минимум из трех слоев. Первый, нижний, — это термобелье: тонкие леггинсы или шорты и футболка или лонгслив. Поверх надевается средний слой: брюки или джинсы, свитер, водолазка, худи — все, что вы привыкли носить каждый день. В этих вещах вам должно быть комфортно как на улице, так и в помещении, поэтому брюки не должны быть слишком легкими и тонкими, а верх лучше выбирать с длинными рукавами. 

Верхний слой — это пуховик или теплая куртка, которая будет защищать от холода, влаги и ветра. Дополнительно между средним и верхним слоем можно добавить промежуточный — тонкую куртку-лайнер, пуховую жилетку или флиску. А между нижним и средним — еще один промежуточный в виде тонкого лонгслива или футболки. 

Правило здесь простое: чем больше слоев, тем теплее вам будет — воздух между слоями будет действовать как изоляция, уменьшая потерю тепла. К тому же это удобно, если вы перемещаетесь между холодной улицей и островками тепла: общественным транспортом, офисными помещениями, торговыми центрами или кофейнями. В помещении, чтобы не вспотеть, все лишнее можно снять, оставив только средний слой.

Помните про базу

Речь про термобелье. Это самый первый, ближайший к телу, слой одежды — он отводит влагу от тела и помогает сохранить тепло. Термобелье можно разделить на несколько категорий: по фасону, материалу и предназначению. Например, есть термобелье для разных видов зимнего спорта, для летних активностей (его задача — не греть, а обеспечивать испарение пота) и повседневное городское. 

Последнее идеально подойдет для зимних прогулок или недолгих поездок за город, когда температура опускается ниже нуля. В отличие от спортивного у такого термобелья влагоотводящие свойства чуть ниже, зато оно хорошо удерживает тепло тела и незаметно под одеждой. Повседневное термобелье делают такие бренды, как Uniqlo, H&M, Oysho, Calzedonia и Marks & Spencer. Леггинсов или кальсон и лонгслива любой из перечисленных марок будет достаточно, если вы не планируете активных занятий спортом или очень долгих прогулок в экстремальные холода. 

Если хочется найти более серьезное спортивное термобелье, можно присмотреться к комплектам от брендов вроде The North Face, Volcom, X-Bionic, Odlo, Colmar и спортивных марок Nike, Adidas, Reebok. Перед покупкой лучше уточнить у консультанта, подойдет ли выбранная вещь для неспешных городских прогулок и смол-токов в очереди за кофе.

Выбирайте правильные материалы

Термобелье бывает из мериносной шерсти, а также микрофибровых и других синтетических тканей — все эти материалы хорошо отводят влагу и приятны для тела. А вот хлопковые вещи, хоть и отлично впитывают влагу, никак ее не отводят, поэтому их в холодную погоду лучше носить в качестве среднего слоя, а не нижнего. Также в качестве среднего слоя хорошо ведет себя плотный деним, шерсть и кашемир, плотные синтетические ткани. Верхняя одежда из шерсти и меха, например пальто или шубы, неплохо удерживает тепло, но абсолютно бесполезна в снег или дождь. Носить ее лучше в сухие и бесснежные зимние дни.

Для снега и дождя лучше всего подойдут пуховики и куртки из мембранной ткани — это материал со специальным покрытием, которое отталкивает влагу и при этом пропускает через себя водяной пар, то есть тело остается сухим и не преет. Также обратите внимание на вещи с водоотталкивающей пропиткой: они устойчивы к влаге и ветру, к тому же намного легче пальто и шуб, и поэтому лучше подойдут для долгих прогулок и других активностей на свежем воздухе.

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При выборе куртки или пуховика обращайте внимание на начинку: пух и перо в наполнителе — гарантия того, что в такой верхней одежде будет тепло даже в приличный минус. Правда, тут имеет значение не только сам материал, но и плотность и качество пуха. Обычно производитель помечает этот параметр как Fill Power или FP — чем больше число, тем плотнее пуховая начинка и теплее сама вещь. Не стоит бояться и качественных синтетических наполнителей, например Primaloft, Climashield, Thinsulate и других. Они греют не хуже натуральных.

Отдельного упоминания заслуживает флис: в прошлом материал для спорта и туризма сегодня успешно прижился в повседневном гардеробе. Флис отлично подойдет в качестве среднего слоя: такие жилеты, лыжные кофты и брюки не только хорошо удерживают тепло, но и уютно выглядят.

Держите голову, шею и руки в тепле

Аксессуары — обязательное условие для выхода из дома в холодную погоду. Если вы не носите шапку, варежки и шарф, это отнимает весомый процент вырабатываемого телом тепла. К тому же холодный воздух может быть вреден для кожи головы и волос. Как результат — они станут ломкими и тусклыми и появится ощущение стянутости кожи. Кожа рук страдает не меньше: она будет сухой и станет шелушиться.

Если зимние аксессуары не приживаются в гардеробе, можно схитрить и вместо шарфа с шапкой купить балаклаву, которая согреет одновременно и голову, и шею. А варежки пристегнуть к пуховику, как в детстве, чтобы не терялись.

С аксессуарами, кстати, тоже работает правило многослойности: в очень холодную погоду поверх шапки не лишним будет накинуть капюшон, а под обычные варежки надеть тонкие термоперчатки. Если мерзнет лицо, попробуйте носить бафф — широкий и тонкий отрез ткани, который закрывает горло, подбородок, рот и даже нос.

Носите подходящую обувь

Хорошая зимняя обувь тоже должна быть теплой: в качестве внешнего материала подойдет плотная кожа или нубук, внутри может быть утеплитель или меховая подкладка. Самостоятельно утеплить любимую пару можно с помощью шерстяных или войлочных стелек. 

Подошва должна быть рифленой и иметь хорошее сцепление с поверхностью — это актуально как в слякоть, так и в гололед. Хороший дополнительный лайфхак — «кошки», специальные крепления на обувь с зубчиками, которые будут цепляться за снег и лед. Это приспособление продается в спортивных и некоторых обувных магазинах.

Про носки лучше подумать отдельно. Для зимы хорошо подойдет комбо из хлопковых и шерстяных, надетых одни на другие, или тонкие термоноски, которые будут отводить влагу и удерживать тепло.

Присмотритесь к спортивным и туристическим наработкам

Самые продвинутые и теплые зимние вещи найдутся среди товаров для спорта и туризма — такие бренды тратят немало денег на создание собственных технологичных материалов и думают о комфорте тех, кто испытывает на себе экстремальные морозы. 

Для города эти вещи могут быть даже слишком теплыми и навороченными (отсюда и высокая стоимость такой одежды). Зато в таких магазинах найдутся полезные мелочи для того, чтобы быстро согреться или долго не замерзать.

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Например, у многих брендов есть недорогие грелки для рук и ног — это самонагревающиеся патчи, которые крепятся на перчатки или стельки в ботинках. Они сохраняют тепло и равномерно греют конечности в течение семи часов. Хороший вариант, если вы собрались на прогулку за город: патчи можно прикрепить заранее или вставить в варежки или ботинки уже на прогулке, если окажется, что вы недостаточно утеплились.

Еще более технологичное приспособление — стельки с обогревом всей стопы. В отличие от патчей-грелок они многоразовые и заряжаются от USB-кабеля.

И пара слов не про тепло, а про комфорт и технологии: если не хотите постоянно снимать и надевать перчатки, чтобы ответить на сообщение или переключить трек, купите модель с сенсорными пальцами.

Проверяйте погоду за окном

Значение имеет не только отметка на шкале термометра, но и другие параметры: при сильном ветре или влажности погода на улице будет ощущаться холодне. Поэтому перед выходом из дома лучше свериться с приложением и проверить не только «минус за окном», но и параметр real feel («ощущается как»). Если реальная температура −5, но из-за ветра и высокой влажности она ощущается как −10, то лучше ориентироваться на нижний показатель и позаботиться о термобелье или надеть под куртку тонкий пуховой жилет.

Планируйте, что наденете, с учетом ваших планов на день

При выборе одежды для выхода на улицу важно заранее прикинуть, сколько времени вы проведете на свежем воздухе и насколько активно будете двигаться. Если маршрут налаженный и понятный — «дом-кофейня-автобус-работа-спортзал», то есть в помещении вы проводите больше времени, чем на улице, — можно ограничиться трехслойным комбо из среднего слоя, тонкой жилетки или куртки и объемной парки или пуховика и снимать верхнюю одежду в тепле. 

А вот на долгую прогулку понадобится уже и термобелье, и шерстяные носки, и дополнительная флисовая кофта в качестве среднего слоя, и даже бафф, чтобы не мерзло лицо.

Следите за своим здоровьем

Совет банальный, но оттого не менее важный. Если вы не выспались, не позавтракали и не выпили кофе с утра, высока вероятность, что и на улице вы будете чувствовать себя скверно и быстро замерзнете. Поэтому следите за питанием и весом: люди с недостаточной массой тела мерзнут сильнее — пейте достаточно жидкости, а на прогулку берите с собой термос горячего чая. 

И еще один важный совет: не пытайтесь согреться алкоголем. Ощущение тепла после выпитого обманчиво и не дает оценить реальную степень замерзания. Если под рукой нет горячего чая или кофе, а вам уже холодно, начинайте активнее двигаться: можно попрыгать, сделать махи руками или несколько приседаний.

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Автор:Аня Кротикова

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