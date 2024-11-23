Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть

Полюбите капусту

«Капустный образ» для зимы должен состоять минимум из трех слоев. Первый, нижний, — это термобелье: тонкие леггинсы или шорты и футболка или лонгслив. Поверх надевается средний слой: брюки или джинсы, свитер, водолазка, худи — все, что вы привыкли носить каждый день. В этих вещах вам должно быть комфортно как на улице, так и в помещении, поэтому брюки не должны быть слишком легкими и тонкими, а верх лучше выбирать с длинными рукавами.

Верхний слой — это пуховик или теплая куртка, которая будет защищать от холода, влаги и ветра. Дополнительно между средним и верхним слоем можно добавить промежуточный — тонкую куртку-лайнер, пуховую жилетку или флиску. А между нижним и средним — еще один промежуточный в виде тонкого лонгслива или футболки.

Правило здесь простое: чем больше слоев, тем теплее вам будет — воздух между слоями будет действовать как изоляция, уменьшая потерю тепла. К тому же это удобно, если вы перемещаетесь между холодной улицей и островками тепла: общественным транспортом, офисными помещениями, торговыми центрами или кофейнями. В помещении, чтобы не вспотеть, все лишнее можно снять, оставив только средний слой.