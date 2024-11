Дрейк подал в суд из-за обвинений его в педофилии в песне Кендрика Ламара

Адвокаты рэпера Дрейка подали иски в суды Техаса и Нью-Йорка против музыкального лейбла Universal Music из-за трека Кендрика Ламара «Not Like Us», в котором Кендрик назвал Дрейка совершившим сексуализированные преступления человеком. Вместо того чтобы остановить выход трека, лейбл запустил целую кампанию по его продвижению, чтобы сделать «мегавиральный хит и, конечно же, заработать денег». Об этом сообщает The New York Times.

По утверждениям адвокатов Дрейка, популярность трека «Not Like Us» была искусственно завышена кликами ботов на музыкальных стриминговых платформах. Также Universal Music якобы «подкупил» техасскую корпорацию iHeartMedia для его продвижения.

«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт» Почему язык психотерапии так бесит и как общаться с диванными психологами, чьих советов вы не просили Общество 3 минуты чтения

Другой иска — о клевете — был направлен в суд округа Бэр, штат Техас. В этом иске, который был подан от настоящего имени рэпера — Обри Дрэйка Грэма, — говорится, что Кендрик Ламар оскорблял Дрейка и обвинил его и его команду в том, что они «сертифицированные педофилы». Лейбл Universal Music (UMG) «мог либо отказаться выпускать или распространять песню, либо потребовать отредактировать или вырезать оскорбительный материал», но решил ее выпустить.

«UMG знал, что песня атакует личность другого выдающегося музыканта лейбла, Дрейка, ложно обвиняя его в том, что он совершает сексуализированные преступления, занимается педофилией, укрывает других преступников и совершает иные преступления сексуального характера», — говорится в иске.

В 17-страничном иске Дрейка также сказано, что UMG дал Spotify скидку в 30% на вознаграждения от стриминговых прослушиваний «Not Like Us», но адвокаты не привели этому доказательств. Также они оставили ссылку на ютуб-видео, в котором утверждается, что лейбл Кендрика Ламара Interscope, подразделение UMG, «платил через третьих лиц ботам для увеличения количества прослушиваний своей песни».

В обоих исках также утверждается, что за продвижение через третьих лиц также платили корпорации iHeartMedia — крупнейшему владельцу радиостанций в США. Правда, в иске, поданном в суд штата Техас, адвокаты уточнили, что не знают, платили ли представители Кендрика Ламара радиостанциям iHeartMedia.

Лейбл Universal Music ответил на обвинения Дрейка и сказал, что его заявления «оскорбительны и неправдивы» и что лейбл применяет «высочайшие этические практики в промоутинговых кампаниях». Spotify и iHeartMedia отказались комментировать иски.

Я прервала беременность на пятом месяце У моего ребенка нашли синдром Дауна и водянку. Я решила не мучить его и нашу семью Общество 7 минут чтения

Конфликт Дрейка и Кендрика Ламара стал одним из самых громких за последний год. Весной рэперы начали обмениваться дисс-треками (соперничество и даже вражда между рэперами, выраженные в песне), каждый из которых становился все жестче. Так, в треке «Family Matters» Дрейк назвал Ламара «фейковым активистом» и обвинил его в абьюзивности. В свою очередь, Ламар выпустил трек «Meet the Grahams», в котором назвал Дрейка лжецом и извращенцем, которому «стоит умереть», чтобы мир стал безопаснее для женщин. Уже через день Ламар снова выпустил трек — «Not Like Us», в котором назвал Дрейка «педофилом» и совершившим сексуализированные преступления человеком. Песня стала хитом: ее послушали 915 миллионов раз, номинировали на Грэмми и песню года.