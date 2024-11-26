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Мир

Компания начала печатать объявления о вакансиях на туалетной бумаге

21:20 26.11.2024

Крупный британский производитель товаров для гигиены, компания Essity начала выпускать туалетную бумагу с объявлениями о вакансиях. Желающим трудоустроиться предлагается сканировать QR-код на отрывных листках и уходить на сайт Essity, рассказал британский таблоид The Sun.

Рулоны с описанием вакансий сейчас размещены в туалетах университета Ноттингема, где находится «авторитетная инженерная школа», пишет издание. В компании Essity выпуск этой лимитированной продукции объяснили желанием помочь трудоустройству «перспективных специалистов в области промышленного производства», сообщил The Sun.

«Ведущий мировой производитель товаров для гигиены и здоровья Essity ищет талантливых выпускников, которые присоединятся к нашей команде в 2025 году. Обещаем, что с нами вы не спустите свои карьерные ожидания в унитаз», — написано на отрывных листках рулонов туалетной бумаги.

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Пресс-секретарь Essity Гарет Люси объяснила, что в компании сочли публикацию объявлений на туалетной бумаге «подходящим способом донести информацию», — поскольку это товар, который имеет прямое отношение к специализации Essity. Люси рассказала, что решение было принято после исследования рынка труда, которое недавно провела компания.

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Организаторы исследования опросили тысячу студентов британских университетов и выяснили, что 31% считает перспективу поиска работы «непосильной», а 21% не представляет, с чего начать после окончания учебы. 31% опрошенных опасаются высокой конкуренции, которая сокращает шансы быть принятыми на работу, а 27% обеспокоены тем, что их могут заставить согласиться на работу, которую они на самом деле не хотят.

Чуть менее четверти британских студентов ждут окончания университета «с ужасом» из-за перспективы искать работу, сослался The Sun на исследование Essity. 32% опрошенных компанией сказали, что изучают «гигиену и здравоохранение», а 33% хотели бы узнать об этом больше, — несмотря на то, что сейчас учатся на другой специальности.

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