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Мир

Удалось спасти десятки выброшенных на берег черных дельфинов

20:33 26.11.2024

Стаю гринд, или черных дельфинов, выбросило на севере Новой Зеландии, на берег пляжа Рукака недалеко от Вангареи. Департамент защиты окружающей среды отчитался, что более 30 особей стаи удалось спустить с мели обратно в море, но трое взрослых особей и один детеныш погибли. Никого из выживших не выбросило на берег спустя ночь. Об этом сообщает Би-би-си. 

Операцией по спасению выброшенных на берег черных дельфинов, или гриндов, организовала и вела местные коренные жители из народа маори под названием Патухаракеке. К ним впоследствии присоединились представители властей и другие местные жители. 

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Дельфинов поднимали при помощи специальных тентов, так как их вес может достигать 800 килограммов, а длина варьируется от 3,6 до 8,5 метров. После того как стаю спустили с мели обратно в море, Патухаракеке остались на пляже на ночь, чтобы проследить, что спасенных гринд не выбросит обратно на берег Рукака. Четверым особям, включая одного детеныша, помочь не удалось, но ни одного из гринд впоследствии не выбросили на пляж повторно. 

«Это замечательно — стать свидетелем проявления искренней заботы и сострадания от людей, которые спасли этих чудесных созданий», — заявил сотрудник Департамента защиты окружающей среды Джоэл Лаутербах.

Явление, во время которого морских млекопитающих выбрасывает на берег, до сих пор не поддается объяснению. Новая Зеландия считается страной, в которой это происходит особенно часто — в среднем 85 раз в год и преимущественно одну особь. 

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В июле 2024 года на берег Шотландии выбросило 77 косаток. Это рекорд за последние несколько десятков лет. Из 77 особей только 12 были живы на момент обнаружения. Но их пришлось усыпить после того, как попытки вернуть их в воду провалились.

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