Мужчина прожил 20 лет с игральной костью в носу

В провинции Шаньси на севере Китая 23-летний местный житель по имени Сяома обнаружил, что причиной недомогания, которое он испытывал в течение целого месяца, оказалась игральная кость, находившаяся в его теле около 20 лет. Об этом пишет местное издание South China Morning Post.

По данным издания, Сяома в течение месяца страдал от постоянного насморка и чихания. Сначала мужчина пытался решить проблему с помощью методов традиционной китайской медицины, но они успеха не принесли, и тогда он обратился за помощью в больницу Сиань Гаосинь.

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Проведя обследование, врачи обнаружили в носовом проходе пациента инородный предмет. «Во время эндоскопии носа мы обнаружили инородный предмет — белый комок, покрытый выделениями. Он оказался двухсантиметровой игральной костью, частично разъеденной из-за длительного нахождения в носовой полости. Он находился в нижнем носовом ходе и вызвал повреждение слизистой оболочки носа», — рассказал отоларинголог больницы Ян Жун, который провел процедуру.

Сам Сяома предположил, что игральная кость попала ему в нос во время игры, когда ему было три-четыре года, но не смог точно вспомнить обстоятельств, при которых это произошло. В то же время врачи отметили, что инородный предмет в носу представлял серьезную опасность для жизни и здоровья мужчины. По их словам, любая ошибка при извлечении кубика могла привести к его падению в дыхательные пути и удушью.

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По словам медиков, остается неясным, оказала ли жизнь в течение 20 лет с игральной костью в носу какие-либо долговременные эффекты на организм Сяомы. Доктор Ян в связи с произошедшим подчеркнул важность родительской бдительности во время игр детей.

«Родители должны пристально следить, чтобы мелкие предметы не попадали в нос ребенка, так как это может представлять угрозу его жизни», — сказал он. Доктор добавил, что если инородное тело все же оказалось в детском носу, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.