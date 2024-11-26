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Мир

Мужчина предложил 13-летнему сыну попробовать наркотики и вызвал ему секс-работницу

00:40 26.11.2024

В Англии 39-летнего мужчину, имя которого не называется, приговорили к четырем годам тюремного заключения после того, как он вызвал для своего 13-летнего сына секс-работницу и предложил попробовать кокаин. Об этом сообщают таблоиды Daily Mail и Daily Star.

Как ранее писал The Telegraph, отец мальчика забронировал два номера в отеле в Бромли на юго-востоке Лондона. По словам матери ребенка, она неохотно согласилась разрешить своему сыну-подростку провести ночь с отцом, чтобы «поднять ему настроение».

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Мальчик отказался от предложения отца и заявил, что он не хочет принимать наркотики и заниматься сексом с 26-летней девушкой. «Мне 13 лет, это просто смешно», — отреагировал ребенок.

По данным The Telegraph, после отказа мальчика его отец обвинил во всем его мать, которая якобы «чрезмерно его опекает», и сказал сыну: «Не будь слабаком». Отец добавил, что работницы секс-индустрии уже были в такси, поэтому отменять заказ было поздно.

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Суд постановил, что когда прибыли две женщины, мальчика отвели в отдельную комнату, где 26-летняя работница секс-индустрии совершила с ним половой акт. Ребенок сказал, что не хотел этого делать, и у него осталось чувство отвращения. Затем его отец заплатил женщинам по 150 фунтов стерлингов каждой, и они ушли.

По словам прокурора Мартина Ингла, когда мать мальчика узнала о случившемся, она отвезла сына в полицейский участок, а позже его отца арестовали. На заседании суда мужчина заявил, что считает себя «хорошим отцом». Daily Mail пишет, что имя отца внесут в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

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