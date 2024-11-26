EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Маск рассказал о двухлетнем ремонте лестницы в Пентагоне 

10:28 26.11.2024

Близкий сторонники избранного президента США Дональда Трампа и член его будущей администрации миллиардер Илон Маск раскритиковал американское министерство обороны за чрезмерную бюрократию. Поводом для этого стал ремонт лестницы в Пентагоне. 

«Мне сказали, что теперь на ремонт лестницы в Пентагоне уходит больше времени (24 месяца), чем потребовалось на строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х»,— написал Маск на своей странице в соцсети X. 

Так он ответил на пост своего будущего коллеги в администрации Трампа предпринимателя Вивека Рамасвами. Ранее тот в очередной раз заявил, что именно бюрократия является причиной дефицита федерального американского бюджета. «Бюрократы находят юридически сомнительные “дела”, которые душат свободу и подавляют нашу экономику», — написал он . 

Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Он выступает против войны, но пришел на митинг в Берлине с флагом России. Ему 16 лет, и он жалуется на травлю
Политика8 минут чтения

После победы на выборах Трамп объявил, что Маск и Рамасвами возглавят в его администрации новое ведомство — Департамент эффективности государственного управления (DOGE). По словам избранного американского президента, на этих постах они продолжат борьбу с «правительственной бюрократией», а также займутся отменой избыточных нормативных актов, реструктуризацией федеральных агентств и сокращением их «расточительных расходов».

Как он может смотреть в глаза вдовам
Как он может смотреть в глаза вдовам
В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье
Политика4 минуты чтения

«Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей!» — заявил Маск. Во время предвыборной кампании Трампа он говорил, что намерен  сократить федеральные расходы с шести до четырех триллионов долларов, признав при этом, что сокращения чиновников приведет к «временным трудностям» для некоторых американцев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии
Общество
Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии
По словам девушки, он ее бил и пытался изнасиловать. Блогер почти все отрицает
5 минут чтения
Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Политика
Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Он выступает против войны, но пришел на митинг в Берлине с флагом России. Ему 16 лет, и он жалуется на травлю
8 минут чтения
Как он может смотреть в глаза вдовам
Политика
Как он может смотреть в глаза вдовам
В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье
4 минуты чтения
Я устала быть лесбиянкой
Общество
Я устала быть лесбиянкой
Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии
6 минут чтения
Воровал у богатых и делился с бедными
Криминал
Воровал у богатых и делился с бедными
Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача
9 минут чтения
Меня парализовало из-за хронического стресса
Общество
Меня парализовало из-за хронического стресса
Врачи не понимали, что со мной. Я научилась заново ходить — это сделало меня сильнее и счастливее
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.