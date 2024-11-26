Маск рассказал о двухлетнем ремонте лестницы в Пентагоне 

Близкий сторонники избранного президента США Дональда Трампа и член его будущей администрации миллиардер Илон Маск раскритиковал американское министерство обороны за чрезмерную бюрократию. Поводом для этого стал ремонт лестницы в Пентагоне.

«Мне сказали, что теперь на ремонт лестницы в Пентагоне уходит больше времени (24 месяца), чем потребовалось на строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х»,— написал Маск на своей странице в соцсети X.

Так он ответил на пост своего будущего коллеги в администрации Трампа предпринимателя Вивека Рамасвами. Ранее тот в очередной раз заявил, что именно бюрократия является причиной дефицита федерального американского бюджета. «Бюрократы находят юридически сомнительные “дела”, которые душат свободу и подавляют нашу экономику», — написал он .

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После победы на выборах Трамп объявил, что Маск и Рамасвами возглавят в его администрации новое ведомство — Департамент эффективности государственного управления (DOGE). По словам избранного американского президента, на этих постах они продолжат борьбу с «правительственной бюрократией», а также займутся отменой избыточных нормативных актов, реструктуризацией федеральных агентств и сокращением их «расточительных расходов».

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«Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей!» — заявил Маск. Во время предвыборной кампании Трампа он говорил, что намерен сократить федеральные расходы с шести до четырех триллионов долларов, признав при этом, что сокращения чиновников приведет к «временным трудностям» для некоторых американцев.