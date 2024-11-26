Jaguar высмеяли за новую инклюзивную рекламу

Британский бренд автомобилей класса люкс Jaguar раскритиковали после публикации рекламного ролика в рамках ребрендинга компании. В 30-секундном видео показаны модели в футуристичных нарядах, но нет ни одного автомобиля.

Запустить ребрендинг, который связан с решением Jaguar выпускать исключительно электромобили, компания планирует 2 декабря в Майами. Там же покажут новую модель электрокара .

«Ничего не копируй», — гласит один из слоганов рекламного ролика. Он начинается с кадров, на которых из лифта выходят множество моделей в ярких футуристичных нарядах. Это происходит на фоне инопланетных пейзажей.

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«Продаете ли вы автомобили?», — поинтересовался Илон Маск под роликом в официальном аккаунте Jaguar в соцсети X.

Ролик уже начали пародировать в сети. Одно из таких видео снято в офисе, где люди, намеренно переигрывая, изображают героев ролика Jaguar. Один из слоганов в видео гласит: «Живите скучно».

В соцсети X компанию подвергли более жесткой критике и обвинили в попытке угнаться за идеологией «воукизма», для которой, в частности, характерно повышенное внимание к вопросам социальной справедливости. Этот термин сегодня зачастую используется саркастически для критики либеральных идей.

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«Новая инклюзивная реклама Jaguar стала шуткой над самой собой. Вместо того чтобы рычать как настоящий Jaguar, эта реклама умоляет всех поиздеваться над ней. Возможно им стоит сосредоточиться на производстве автомобилей, а не на кринжовых кампаниях!» — пишет один из пользователей в соцсети X. Впрочем, в том же треде нашлись защитники компании, которые уверены, что интерес вокруг рекламы подогревает интерес к автомобилям марки.

В свою очередь, профессор маркетинга из школы бизнеса Вилланова в Пенсильвании Чарльз Тейлор считает, что рекламный ролик задает «неверный тон» потенциальным покупателям. Он уверен, что компания совершает ошибку, не используя в маркетинге наследие бренда как элегантного британского высокопроизводительного спортивного автомобиля.

Associated Press напоминает, что компании прибегают к ребрендингу, когда хотят стимулировать продажи. Издание подчеркивает, что отказ от узнаваемого логотипа в некоторых случаях может привести к обратному эффекту.