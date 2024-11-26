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Мир

Уехавший искать пропавшую дочь мужчина найден мертвым

19:25 26.11.2024

58-летний Райан Кобаяши полетел из штата Гавайи в Калифорнию на поиски своей пропавшей дочери, 30-летней Ханны Кобаяши, которая остановилась в Лос-Анджелесе перед тем, как уехать к тете в Нью-Йорк. Его нашли мертвым на парковке возле аэропорта города. Полиция и патологоанатом не уточнили причину его смерти. Об этом сообщает Би-би-си. 

Ханна Кобаяши пропала 8 ноября после того, как ее самолет приземлился в аэропорте Лос-Анджелеса. Ханна прилетела с острова Мауи, который является частью гавайского архипелага. Как сообщается, впоследствии она должна была проехать с западного побережья страны к восточному — в Нью-Йорк, где живет ее тетя Джордан Монталво. Вместе они должны были посетить концерт. Полиция города начала расследование в связи с ее пропажей. 

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Все то время, что Ханна числилась пропавшей, ее семья и друзья получали сообщения странного содержания с ее телефона. Она писала, что ее «обманом вынудили отдать все имеющиеся средства» кому-то, «кого она думала, что любила». Как уточняется, Ханну видели дважды: сначала 10 ноября в одном из торговых центров Лос-Анджелеса, а затем — в компании неизвестного человека в метро. 

Вскоре после этого на поиски в Лос-Анджелес вылетел ее отец, 56-летний Райан Кобаяши. Будучи там, он потратил 13 дней на поиски дочери. В разговоре со СМИ он говорил, что он и некоммерческая организация, помогающая с поисками, под названием The RAD Movement «просто пытаются собрать столько информации, сколько они смогут». Он говорил, что беспокоился и был растерян, а с тех пор, как узнал, что его дочь пропала, «все вокруг было, как в тумане, и он не спал».

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Спустя почти две недели безостановочных поисков его нашли мертвым на парковке возле аэропорта Лос-Анджелеса. Хотя полиция и патологоанатом не раскрывали причину его смерти, НКО, помогавшая с поисками, написала на своей странице в фейсбуке, что Райан Кобаяши совершил самоубийство. Представители НКО добавили, что Ханна Кобаяши все еще считается пропавшей без вести, и считают, что ее жизнь находится в опасности.

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