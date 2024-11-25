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Мир

Мужчина случайно отправил полицейскому рекламу продажи наркотиков и оказался в тюрьме

23:39 25.11.2024

25-летнего Филиппа Пола из юго-восточной части Лондона приговорили к трем годам тюрьмы после того, как он случайно отправил полицейскому из Суррея сообщение с рекламой продажи крэка и героина. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Как утверждается в пресс-релизе местной полиции, сообщение от Пола пришло полицейскому из-за ошибки в одной цифре в номере телефона. Мужчина признал себя виновным в причастности к поставкам наркотиков класса А и хранении каннабиса. 

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В сообщении отмечается, что полиция Суррея узнала о линии продажи наркотиков в марте этого года после того, как изучила телефонные сообщения одного из покупателей. В ходе расследования полицейские установили, что «держателем линии» является Пол. Мужчину арестовали около его дома.

При обыске полицейские обнаружили у Пола 337 фунтов стерлингов наличными, сверток крэка, три свертка героина и пакет с двумя граммами каннабиса. Также в его телефоне нашли несколько сообщений от покупателей.

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 «Торговля наркотиками может иметь чрезвычайно разрушительное воздействие на местное сообщество, и торговцы зарабатывают свои нечестно нажитые деньги на несчастьях других. Если вы приедете в Суррей, чтобы торговать наркотиками, мы будем преследовать вас и отдадим в руки правосудия», — заявил следователь Джозеф Браун.

Ранее в Перу полицейские переоделись в костюмы супергероев Дэдпула и Росомахи во время празднования Хэллоуина. Они работали под прикрытием и смогли задержать несколько человек, причастных к торговле наркотиками. Двое из задержанных за несколько месяцев до этого освободились из тюрьмы, где отбывали сроки за незаконный оборот наркотиков.

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