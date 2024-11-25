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Мир

Германия составит список бункеров на фоне напряженных отношений с Россией

21:31 25.11.2024

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что из-за роста напряженности в отношениях с Россией составляет список бункеров, которые могли бы стать убежищем для гражданских лиц. Об этом пишет The Guardian.

Представитель министерства сообщил, что в список войдут станции метрополитена и автостоянки, а также государственные здания и частная собственность. Список бункеров и убежищ будет составлен в цифровом виде, чтобы люди могли быстро найти их с помощью специального приложения для телефонов. 

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Кроме того, отмечает издание, жителей Германии будут призывать к тому, чтобы они создавали убежища в собственных домах, переоборудуя подвалы и гаражи. В пресс-службе ведомства не уточнили, в какие сроки должен быть составлен список и подчеркнули, что это «большой проект, который потребует определенного времени». Предполагается, что в нем будет участвовать Управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях и другие органы власти.

The Guardian отмечает, что сейчас в Германии, население которой составляет 84 миллиона человек, имеется 579 бункеров, оставшихся в основном со времен Второй мировой и холодной войн. В них могут укрыться в общей сложности 480 тысяч человек.

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По данным издания, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в Европе выросли опасения по поводу возможности Москвы нацелиться на другие страны, входящие в НАТО. В октябре этого года руководители немецкой разведки заявили, что Россия, вероятно, будет способна начать атаку на военный альянс к 2030 году.

The Guardian со ссылкой на чиновников Германии пишет, что в стране уже наблюдается резкий рост российской шпионской и диверсионной деятельности. Кроме того, на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что конфликт в Украине имеет характеристики «глобальной» войны, и не исключил ударов по западным странам.

Ранее в Германии разработали план на случай войны с Россией. В нем, как утверждается, прописаны объекты, которые нуждаются в дополнительной защите, а также инструкции по сдерживанию российских войск на восточном фланге НАТО. Большая часть документа при этом засекречена.

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