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Мир

СМИ: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией

11:03 22.11.2024

Военно-политическое руководство Германии разработало план действий на случай масштабного военного конфликта с Россией. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). 

По данным издания, стратегический документ состоит из тысячи страниц, а содержание большей его части засекречено. Тем не менее, FAZ узнал, что в нем, в частности, перечислены все германские объекты, которые нуждаются в дополнительной защите в случае войны.

Кроме того, план германских властей, как утверждается, содержит подробное описание того, как необходимо действовать, чтобы сдержать наступающие российские войска на восточном фланге НАТО. Если начнется война, то Германия, как пишет FAZ, станет «центром для десятков тысяч, возможно, даже сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток вместе с военной техникой, продовольствием и медикаментами».

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Военное командование Германии уже начали готовить бизнес страны к потенциальной войне, говорится в статье. Так, представители теробороны Гамбурга провели встречу с местными предпринимателями и рекомендовали им купить дизельные генераторы, обучить персонал навыкам вождения грузовиков, а также составить свой план на случай чрезвычайной ситуации.

Накануне представители Пентагона сообщили о готовности США увеличить и модернизировать свой ядерный потенциал для сдерживания России.

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Тогда же российская армия впервые за время войны использовала для нанесения удара по украинскому Днепру способную нести ядерный заряд межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник». Как сообщалось,была  применена ракета в неядерном исполнении с шестью разделяющимися боевыми частями. Использование нового типа ракет в тот же день подтвердил Владимир Путин. В своем выступлении он также пригрозил нанесением ударов по военным объектам стран, которые поставляют Украине вооружение, используемое для атак по территории России. 

Несколькими днями ранее власти США разрешили Киеву бить по целям в глубине территории России американскими ракетами ATACMS. Позже такое же решение было принято относительно британских крылатых ракет Storm Shadow. Вскоре после этого стало известно о нанесении ударов этими ракетами по целям в Брянской и Курской областях

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