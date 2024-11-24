Охотники застрелили 2580 кошек под предлогом защиты животных

За год охотники застрелили 2580 кошек на севере Германии, поскольку местные законы дают право людям, «осуществляющим охотничью защиту», убивать бездомных зверей, в том числе кошек. Такие правила действуют в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония, сообщил телеканал NDR.

Только в одном из округов Шлезвиг-Гольштейна, Нордфрисланде, с апреля 2023 года по март 2024-го было застрелено 660 кошек. В соседних Фленсбурге и Дитмаршене — 521 и 512. Охотничья ассоциация земли Шлезвиг-Гольштейн пообещала опубликовать более свежие данные в конце года, передает NDR.

В земле Нижняя Саксония отстрел бездомных животных тоже разрешен, но там «идет дискуссия» о его необходимости, рассказали журналисты. В Шлезвиг-Гольштейне власти настаивают, что, убивая «кошек-браконьеров», охотники помогают выжить другим животным.

«Кошки способны охотиться на дичь, например, на молодых зайцев, диких кроликов, фазанов и тем самым влиять на популяцию животных, особенно мелких», — объяснили тележурналистам в местном Министерстве сельского хозяйства.

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Всего в этом регионе Германии живот около 75 тысяч бесхозных котов и кошек, заявили в Ассоциации охотников Шлезвиг-Гольштейна.

Местный закон позволяет людям с охотничьей лицензией убивать кошек, если те находятся на расстоянии более 200 метров от ближайшего дома. Председатель регионального отделения Немецкого союза защиты животных Эллен Клот заявил NDR, что его организация «не будет с этим мириться» с этой законодательной нормой.

Тележурналисты рассказали о жительнице города Пиннеберг на юге Шлезвиг-Гольштейна Мануэле Крамер, у которой неизвестные застрелили одного за другим двух котов.

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Одного кота звали Гизмо, и он погиб почти десять лет назад. Хозяйка отпустила его «размять лапы после Рождества», но он больше не вернулся. Крамер нашла мертвого питомца на снегу, «с хорошо заметным пулевым отверстием», рассказали журналисты и показали в телеэфире фото тела кота с круглой раной на боку.

В 2023 году женщина завела нового кота, назвала Мотци — он исчез этим летом. По словам Крамер, она не нашла тело, но слышала выстрелы в окрестностях и уверена, что второго кота тоже застрелили. Обращение в полицию не помогло, сообщил NDR.

Во всех остальных землях Германии отстреливать домашних животных нельзя, сообщила Deutsche Welle. Однако на юге и в центральных регионах страны обитает дикая среднеевропейская лесная кошка, иногда они встречаются в Нижней Саксонии, рассказало издание. Визуально ее очень сложно отличить от любой домашней породы, пишет Deutsche Welle.