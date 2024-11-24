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Мир

Вице-президент заказала президента страны и его семью киллеру

11:31 24.11.2024

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио публично заявила, что наняла киллера для президента страны Фердинанда Маркоса-младшего и его семьи. По словам Дутерте, наемный убийца начнет действовать в случае ее смерти, сообщило издание South China Morning Post.

Высокопоставленная чиновница сделала свое заявление по время онлайн-пресс-конференции, посвященной задержанию руководителя аппарата вице-президента Зулейки Лопес. Лопес со среды, 20 ноября, находится под стражей, пишет издание.

«Я не шучу. Я уже заключил сделку. Когда умру, сказала я этому человеку, не останавливайся, пока не убьешь их всех. Он согласился», — рассказала Дутерте, не раскрыв личности наемного убийцы. Среди целей киллера она назвала также председателя Палаты представителей филиппинского парламента Мартина Ромуальдеса.

Офис Маркоса-младшего сообщил, что воспринимает угрозу жизни президента серьезно и службе охраны даны соответствующие распоряжения. «Тем более, что эта угроза была высказана публично в ясных и определенных выражениях», — говорится в официальном заявлении президентской администрации.

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В стране обостряется вражда между двумя самыми влиятельными политическими кланами, пишет South China Morning Post. Руководительница аппарата Дутерте оказалась под стражей по обвинению в препятствовании парламентскому расследованию о возможных нецелевых расходах вице-президента на сумму около двух миллионов долларов США.

Некоторые представители оппозиции в разговоре с журналистами назвали Дутерте «неуравновешенной» и заявили, что к угрозам чиновницы нельзя относиться легкомысленно.

«Она психологически явно не подходит на должность вице-президента страны», — заявил бывший сенатор Антонио Трилланес. Сенатор несколько лет враждовал с семьей бывшего президента страны Родриго Дутерте, чьей дочерью является действующая вице-президент.

На прошлой неделе во время слушаний в Палате представителей Дутерте попыталась бросить в Трилланеса микрофон, когда тот рассказывал, как бюджетные средства «подозрительным образом» перетекали на банковские счета, контролируемые экс-президентом и его дочерью.

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Бывший конгрессмен Барри Гутьеррес рассказал журналистам, как в прошлом месяце вице-президент говорила, что мечтает «отрубить президенту голову».

Дутерте поддерживала Маркоса-младшего на президентских выборах 2022 года, однако затем отношения политиков разладились — после того как президент уволил Ричарда Баданга, начальника полиции крупнейшего порта Филиппин Давао. Журналисты сообщили, что Баданга долгое время помогал семье Дутерте.

Отец Детерте занимал пост президента с 2016 по 2022 годы. До того он 16 лет был вице-мэром, а затем мэром Давао. Позже мэрию этого портового города возглавляла его дочь.

Президент Дутерте публично говорил, что отдавал приказы о внесудебных казнях людей, обвиняемых в наркоторговле. В бытность мэром Давао он руководил существовавшим там «эскадроном смерти», который занимался внесудебными казнями правонарушителей.

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