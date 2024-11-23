Тинейджеры-туристки насмерть отравились алкоголем

Две девятнадцатилетние девушки-туристки умерли после ночной вечеринки в городе Ванг Вьенг на севере Лаоса. Незадолго до этого еще четверо иностранных туристов скончались в том же городе. Власти винят местных предпринимателей, разбавляющих алкоголь метанолом, сообщила CNN.

Девушек зовут Холли Боулз и Бьянка Джонс, подруги приехали из Австралии как бэкпекеры, туристы, не пользующиеся услугами турфирм. Ванг Вьенг давно стал популярным местом для бэкпекинга и вечеринок, здесь «было много выпивки, наркотиков и речного тюбинга», уточнила CNN.

Тинейджеры остановились в хостеле и 11 ноября выпивали в соседнем баре. Девушки присоединились к другим постояльцам хостела, чтобы получить бесплатную порцию алкоголя перед тем, как отправиться спать, рассказали журналисты.

Подругам стало плохо, они не выходили из номеров около суток и не выписались из гостиницы в назначенное время — так персонал хостела понял, что с гостьями что-то не так. Сначала девушек доставили в больницу в Лаосе, а затем отвезли в Таиланд. Однако тайские врачи не смогли спасти пациенток.

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Родители Боулз сказали австралийскому изданию 7news, что их дочь, путешествуя по Юго-Восточной Азии, «жила своей лучшей жизнью», встречая новых друзей и «наслаждаясь невероятными впечатлениями».

21 ноября стало известно о смерти 28-летней британской юристки Симоны Уайт, которая отдыхала там же, где и две австралийки. Государственный департамент США в тот же день сообщил CNN, что в Ванг Вьенге погиб американский гражданин. Министерство иностранных дел Дании незадолго до этого заявило, что в Лаосе погибли два датских гражданина.

Причина смерти по меньшей мере трех иностранных туристов из шести связана с испорченным алкоголем, сообщили государственные СМИ Лаоса, рассказывая о массовых отравлениях местных жителей метанолом.

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Власти страны заявили, что ведут расследование причин смертей и пообещали «привлечь виновных к ответственности», сообщила CNN. Местные чиновники сказали журналистам, что «ценят безопасность туристов». До этого Лаос «хранил молчание» о подобных смертельных случаях, — несмотря на публичные предостережения нескольких государств о потенциальной опасности употребления алкоголя в этой азиатской стране, рассказала CNN.

Метанол может вызывать чувство опьянения и используется при изготовлении поддельных копий известных алкогольных брендов или нелегальных местных спиртных напитков, таких как водка, предупредило Министерство иностранных дел Великобритании.

Отравление метанолом может вызвать тошноту, рвоту, остановку сердца или дыхания, заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Прозрачная жидкость обычно используется в чистящих средствах, но иногда ее незаконно добавляют в алкогольные напитки как дешевый способ увеличить объем.