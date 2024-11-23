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Мир

Лоукостеры выплатят многомиллионные штрафы за незаконные сборы

00:43 23.11.2024

Министр социальных прав и потребления Испании Пабло Бустиндуй оштрафовал Ryanair и четыре другие европейские авиакомпании почти на 179 миллионов евро. Лоукостеры вводили пассажиров в заблуждение и взимали с них незаконные сборы, считает испанское правительство.

«Мы хотим послать очень четкое сообщение, что ни одна компания, какой бы большой или влиятельной она ни была, не стоит выше закона. Что не может быть никаких бизнес-моделей, основанных на нарушении прав потребителей или злоупотреблениях», — приводит комментарий министра Euronews.

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Правительство Испании запретило пяти европейским авиакомпаниям требовать доплату за провоз ручной клади в салоне самолета и за выбор соседних сидений для несовершеннолетних и других сопровождаемых попутчиков.

Министерство признало незаконным запрет на оплату наличными в аэропортах Испании и назвало «несоразмерной и неправомерной» плату с пассажиров за печать посадочного талона. Также ведомство запретило авиакомпаниям скрывать на сайтах важную информацию о тарифах. Расследованием всех этих нарушений Министерство социальных дел Испании занялось в 2023 году.

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Самый большой штраф был назначен Ryanair — 107 миллионов евро. Испанские компании Vueling и Volotea министерство обязало выплатить 39 миллионов и один миллион евро, британскую Easyjet — 29 миллионов. Norwegian airlines должны правительству Испании один миллион евро.

В Ryanair штраф назвали «незаконным и необоснованным» и пообещали подать апелляцию. Обжаловать штраф можно в течение двух месяцев, сказано на сайте министерства.

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