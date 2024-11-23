СМИ: жителей Эстонии отчитывают за слишком частое посещение туалета

В Эстонии работодатели стали строже следить, сколько времени сотрудники проводят в туалетных комнатах. В Трудовую инспекцию поступают жалобы и звонки эстонцев, недовольных поведением непосредственного начальства, сообщило издание Postimees.

Работодатели шлют своим подчиненным «гневные письма», в которых отчитывают за слишком частое посещение туалета, а также грозят штрафами, пишет издание. Некоторые начальники ссылаются при этом на закон о трудовом договоре, рассказали в Трудовой инспекции Эстонии.

«Покажите, где тут написано, что вы можете сделать перерыв на туалет во время работы?! Я вам для этого предоставляю в течение дня тридцатиминутный перерыв!» — процитировала неназванного руководителя у себя в фейсбуке инспекция и объявила, что это была «реальная ситуация».

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Подобные руководители предлагают сотрудникам терпеть до тридцатиминутного обеденного перерыва, который, по их мнению, должен быть многофункциональным — «поесть, попить, отдохнуть и вписать в него все свои туалетные потребности за весь день сразу», — пишет издание.

В некоторых эстонских компаниях потраченное на посещение туалетных комнат время измеряют с помощью смарт-карт.

«Та-а-ак, сидел в туалете больше пять минут? Получи замечание. Сходил в туалет дважды в день? Очень подозрительный работник, надо за ним понаблюдать. Трижды в день и каждый раз по пять минут? О, да он, наверное, лентяй, каких свет не видывал, повадился отдыхать в туалете! Ну, сейчас мы ему устроим!» — написала в фейсбуке Трудовая инспекция.

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Если время на поход в туалет занимает больше времени, чем некоторые работодатели считают допустимым, они могут вычесть эти минуты из рабочих часов, рассказали сотрудники инспекции.

Законодательство страны не регламентирует полномочия работодателя по контролю за посещением сотрудниками туалетных комнат, объяснила Postimees специалист по связям с общественностью Трудовой инспекции Мирослава Кононенко. По ее словам, столкнувшийся «с так называемым туалетным террором» на рабочем месте сотрудник имеет права потребовать у своего начальства разъяснений.

Кононенко предложила договариваться с работодателем и тем эстонцам, что хотят устраивать в рабочее время перекуры. «Работодатель не обязан разрешать работнику курить в рабочее время», — пояснила представительница Трудовой инспекции.