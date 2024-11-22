Уволенный за сон на работе сотрудник отсудил компенсацию в десятки тысяч долларов

В Китае сотруднику компании, уволенному за сон на рабочем месте, удалось отсудить у бывшего работодателя компенсацию в 350 тысяч юаней (около 50 тысяч долларов). Об этом сообщает местное издание South China Morning Post.

По его данным, мужчина по имени Чжан, чей возраст не раскрывается, ранее в этом году был уволен из химической компании в Тайсине, провинция Цзянсу, в которой проработал более двух десятков лет на должности менеджера отдела.

Поводом для увольнения стали записи камер видеонаблюдения, на которых работодатель обнаружил, что Чжан в течение часа спал на своем рабочем месте. При этом руководству было известно, что накануне мужчина был вынужден проработать до полуночи из-за затянувшейся рабочей поездки.

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Тем не менее спустя две недели отдел кадров компании направил Чжану официальное уведомление об увольнении, сославшись на серьезное нарушение им правил компании.

«Товарищ Чжан, вы присоединились к компании в 2004 году и подписали бессрочный трудовой договор. Однако ваше поведение, связанное со сном на рабочем месте, является серьезным нарушением политики компании по нулевой терпимости к нарушениям трудовой дисциплины. Следовательно, с одобрения профсоюза, компания решила уволить вас, положив конец всем трудовым отношениям между вами и компанией», — говорилось в нем.

Чжан с таким решением работодателя не согласился, сочтя его несправедливым, и обратился в суд. В своем решении суд отметил, что работодатели имеют право расторгать договоры за нарушение действующих правил поведения сотрудников, однако для этого подобные нарушения должны быть признаны причиной причинения компании значительного убытка.

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«Сон на рабочем месте был первым правонарушением и не нанес серьезного вреда компании», — подчеркнул судья Народного суда Тайсина Цзюй Ци.

В итоге с учетом безупречного послужного списка Чжана и полученных им за 20 лет работы поощрений, повышений и прибавок к заработной плате, суд счел его увольнение за первое и единственное нарушение чрезмерным и необоснованным. Суд обязал компанию, уволившую Чжана, выплатить ему компенсацию.