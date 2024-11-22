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Мир

У взорванного «Северного потока-2» появился потенциальный покупатель из США

08:55 22.11.2024

Американский инвестор Стивен Линч попросил американские власти выдать ему лицензию на покупку трубопровода «Северный поток-2» в случае, если его выставят на продажу. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Сам инвестор считает, что, завладев трубопроводом, его можно будет использовать в  качестве рычага давления на Россию в вопросе мирных переговоров и поставить его на службу долгосрочным интересам США. «Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», — пояснил Линч, добавив, что планирует «стать самым богатым человеком, о котором вы никогда не слышали».

Лицензия, о которой идет речь, в случае выдачи позволит Линчу вести переговоры о покупке трубопровода с лицами, находящимися под санкциями США, отмечает газета. В своем письме в американский Минфин бизнесмен напомнил, что в январе 2025 года в процедуре банкротства компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG наступает срок для реструктуризации долга.

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Линч убежден, что после окончания конфликта в Украине в продолжении эксплуатации трубопровода будут заинтересованы как Россия, так и бывшие покупатели ее газа в Германии и других европейских странах.

Стивен Линч — партнер и основатель международной инвестиционной компании Monte Valle Partners, основным профилем деятельности которой являются проблемные активы. О бизнесмене известно, что он около 20 лет проработал в России, а в 2007 году выкупил зарегистрированную в Нидерландах «дочку» ЮКОСа Yukos Finance, которая управляла иностранными активами крупнейшей тогда в России нефтяной компании.

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Осенью 2022 года оператор газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» был вынужден остановить его эксплуатацию в связи со внезапными утечками. Как выяснилось позже, пробоины в трубопроводе образовались в результате взрывов на участке, проходящем через экономические зоны Швеции и Дании. 

Расследованием произошедшего занялись шведские, датские и немецкие правоохранители. Владимир Путин обвинял в причастности к диверсиям на газопроводах США, однако Вашингтон отвергал все обвинения.

В августе немецкие издания Die Zeit, ARD и SWR писали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу в рамках расследования подрывов «Северных потоков». В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal сообщала, что за диверсией на газопроводах стоит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который провел эту операцию, ослушавшись приказа президента Украины Владимира Зеленского.

В начале ноября избранный позже президентом США республиканец Дональд Трамп заявил, что заслуга по уничтожению «Северного потока-2» принадлежит ему.

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