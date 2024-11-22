Разведка рассказала о санкционированных Путиным убийствах за рубежом

Владимир Путин регулярно санкционировал убийства за границами России в первые 16 лет правления. Об этом говорится в докладе, который американская разведка опубликовала доклад под названием «Заказанные Кремлем заграничные убийства, вероятно, продолжатся». О документе рассказал журналист издания Bloomberg Джейсон Леопольд.

Доклад был подготовлен Национальным советом по разведке США для Конгресса восемь лет назад и охватывает события с 2000 по 2016 год. По словам авторов документа, чаще всего Россия в начале правления Путина «убивала тех, кого считает террористами, особенно экстремистов с Северного Кавказа и отдельных представителей оппозиции».

Первым убийством, которое американские спецслужбы сочли санкционированным Путиным, назван подрыв автомобиля бывшего премьер-министра Ичкерии Зелимхана Яндарбиева в Катаре в 2004 году.

В 2006 году российские власти публично объявили, что считают себя вправе организовывать убийства за рубежом. Это делали и Путин, и тогдашний министр обороны Сергей Иванов, говорится в докладе.

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В том же году произошло отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. «Москва, вероятно, выбирает в качестве мишеней тех, кого воспринимает как политическую угрозу для Путина», — прокомментировали это убийство авторы документа.

Еще одним примером политического убийства названа смерть российского бизнесмена Александра Перепеличного. Бизнесмен внезапно скончался во время пробежки рядом со своим британским поместьем в 2012 году. Авторы доклада привели оценку, которую дала убийству пресса: «Он был убит с помощью биологического токсина незадолго до того, как должен был дать показания о связанном с Кремлем налоговом мошенничестве».

Объектом преследования Кремля мог быть кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко в 2004 году, сослались представители разведки на команду политика. «Сторонники пришли к выводу, что российская разведка добавила в его пищу химическое вещество диоксин», потому что кандидат выступал за интеграцию Украины с Западом, говорится в докладе.

Как минимум несколько ключевых фигур из руководства сепаратистов на украинском Донбассе, «которые сопротивлялись приказам Кремля», тоже, вероятно, были убиты по приказу из Москвы, пишут авторы доклада. Как пример названо убийство в 2015 году министра обороны так называемой ЛНР Александра Беднова по кличке «Бэтмен».

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Путин, похоже, лично санкционирует убийства высокопоставленных лиц за рубежом, утверждала в 2016 году американская разведка. Кроме того, он разрешил главе Чечни Рамзану Кадырову убивать за границей уроженцев республики, сказано в докладе. Разведка отмечала, что убийства по инициативе Кадырова отличаются стрельбой — тогда как российские спецслужбы «могут использовать и другие методы».

Доклад был рассекречен в соответствии с требованиями американского закона о свободе информации, сообщило Bloomberg. «Ничего подобного до сих пор еще публично не публиковалось», — уточнил автор публикации. Леопольд в 2010-х занимался расследованием гибели Перепеличного и пытался получить доступ к тексту доклада, но смог увидеть его только сейчас.

«У видных критиков Кремля и, в частности, Путина, похоже, есть ужасная привычка падать замертво при весьма подозрительных обстоятельствах, выпадать из окон, наносить себе смертельные удары, отравляться или совершать самоубийства, не поддающиеся логике», — написал журналист.