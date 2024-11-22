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Мир

Женщину заставили раздеться и показать прокладку на досмотре в аэропорту

13:31 22.11.2024

Во время досмотра в аэропорту Тэгу в Южной Корее таможенники потребовали от 30-летней путешественницы, имя которой не уточняется, раздеться и показать гигиеническую прокладку. Женщину заподозрили в провозе наркотиков. Об этом сообщает The Korea Herald.

Как пишет издание со ссылкой на данные таможни, женщина летела в Южную Корею из Филиппин 8 октября. На контрольно-пропускном пункте сканер показал, что в ее чемодане находились наркотики. Впоследствии выяснилось, что это была жидкость для электронных сигарет. 

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Таможенники применили другой сканер, на миллиметровых волнах, который показывает предметы, прикрепленные к телу человека под одеждой. Устройство среагировало на некий предмет в районе брюк, который оказался прокладкой.

Путешественницу отвели в отдельную комнату, где заставили снять прокладку и показать сотруднице таможни. Проверка длилась 20 минут, после чего таможенники решили, что у женщины нет никаких наркотических веществ, и отпустили ее.

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Женщина рассказала, что инцидент в аэропорту вызвал у нее сильный стресс и вагинальное кровотечение, которое продолжалось в течение пяти дней. На произошедшее бурно отреагировали пользователи соцсетей, после чего таможне пришлось выпустить заявление, в котором говорилось об исправности аппаратуры в аэропорте.

В документе сказано, что ионный сканер обнаруживает молекулярные структуры, напоминающие наркотические вещества, и поскольку молекулярный состав жидкости для электронных сигарет был похож на наркотики, сканер на нее среагировал.

Относительно досмотра таможня заявила, что «это была неизбежная мера, учитывая недавний рост случаев контрабанды наркотиков путем сокрытия их в теле».

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