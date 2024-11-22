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Мир

По подозрению в шпионаже в пользу Ирана и России арестовали охранника американского посольства 

08:33 22.11.2024

В столице Норвегии Осло местная полиция арестовала мужчину, работавшего охранником в расположенном там посольстве США. Мужчину, чье имя не называется, заподозрили в шпионаже в пользу властей Ирана и России, сообщает агентство Reuters.

По его данным, арестованный — гражданин Норвегии возрастом около 20 лет. Его задержали 20 ноября у него дома, а на следующий день норвежский суд постановил задержать его на срок в четыре недели, первую из которых он проведет под стражей.

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Представитель Службы безопасности Норвегии Томас Блом подтвердил, что задержанный работал охранником в американской дипмиссии, и сообщил, что он сотрудничает со следствием. Блом также добавил, что при задержании было изъято «большое» количество цифровых материалов.

При этом он отметил, что расследование по этому поводу только началось. «Мы только вскрыли первый слой», — сказал Блом.

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В свою очередь, адвокат задержанного Джон Кристиан Элден в разговоре с Reuters не стал отрицать контактов своего доверителя с представителями иранских и российских спецслужб. «Он сам рассказал о своих контактах с агентами разведки из России и Ирана, но неясно, располагал ли он секретной информацией, которая могла бы означать, что против него могут быть использованы законы о борьбе со шпионажем», — пояснил он.

По словам Элдена, виновен его клиент или нет, теперь покажет дальнейшее расследование.

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