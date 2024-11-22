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Мир

Неандертальцы могли коллекционировать предметы

20:33 22.11.2024

Испанские ученые нашли в жилище неандертальцев коллекцию предметов, которые древние люди не использовали в качестве инструментов. Такую деятельность исследователи считают проявлением абстрактного мышления. Научная работа опубликована в журнале Quaternary.

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В пещере Прадо Варгас в испанском Бургосе исследователи обнаружили 15 окаменелостей древних морских существ. Лишь один из этих предметов могли использовать в качестве молотка — на остальных нет никаких следов практического применения. Ученые предполагают, что эти окаменелости древние люди находили в отложениях верхнемелового периода, на тот момент им уже могло быть около 100 миллионов лет.

Ученые выдвинули множество гипотез, которые объясняют мотивы коллекционировать предметы, но все они говорят о наличии у неандертальцев абстрактного мышления. Предметы без практической ценности могли быть использованы для обмена или подарков — как между собой, так и при взаимодействии с другими группами неандертальцев, считают исследователи.

Среди других предположений ученые приводят сохранение памятных предметов, укрепление культурной идентичности, украшение жилища. Возможно, коллекционированием могли заниматься дети, останки которых также были найдены в пещере Прадо Варгас.

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