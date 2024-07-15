Неандертальцы заботились о соплеменнике с синдромом Дауна

Группа ученых из Университета Алькалы в Испании исследовала кость внутреннего уха ребенка-неандертальца, найденную во время раскопок в 1989 году в пещере Кова-Негра недалеко от Валенсии, и пришла к выводу, что неандертальцы заботились о соплеменниках с врожденными заболеваниями. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Как пишет издание, обнаруженная кость принадлежала шестилетнему ребенку. Ученые не смогли определить его пол, но дали ему имя Тина. Валентин Вильяверде Бонилья, почетный профессор кафедры истории первобытного общества в Университете Валенсии, утверждает, что результаты компьютерной томографии кости показали наличие у Тины врожденной патологии, а именно синдрома Дауна.

Вильяверде считает, что из-за болезни Тина могла часто страдать ушными инфекциями и глухотой, а также испытывать сложности при передвижении и удержании равновесия. «Ей пришлось очень трудно, ее выживанию угрожала опасность. В одиночку преодолеть эти проблемы она бы не смогла», — заявил профессор.

Ученый отмечает, что возраст Тины превышает среднюю продолжительность жизни неандертальцев с подобными заболеваниями. «Если бы этому ребенку не уделяли особого внимания, он бы не дожил до шести лет», — рассказал Вильяверде. Он считает, что матери требовалась помощь соплеменников в уходе за ребенком.

При этом ученые отметили, что неизвестно, почему неандертальцы заботились о ребенке с синдромом Дауна. Авторы исследования утверждают, что существует две теории. Согласно первой из них, неандертальцы надеялись получить что-то взамен своей помощи, согласно второй — неандертальцы были хорошо социализированы и проявляли сострадание.

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