EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина инсценировал свою смерть и сбежал от семьи в Европу

16:09 22.11.2024

Американец по имени Райан Боргвардт из Висконсина инсценировал свою смерть и уехал в Европу. Спустя три месяца он связался с полицией и сообщил, что он жив и находится «в безопасности». Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание со ссылкой на шерифа округа Грин-Лейк Марка Подолла, Боргвардт прислал видео, вероятно, снятое на телефон, и рассказал о деталях инсценировки. Отмечается, что сейчас он находится в одной из стран в Восточной Европе.

«Хорошая новость в том, что мы знаем, что он жив и здоров. Плохая новость в том, что мы не знаем, где именно находится Райан, и он еще не решил вернуться домой», — заявил шериф на пресс-конференции.

Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
А теперь любуюсь им, несмотря на травлю
Общество10 минут чтения

По словам Подолла, Боргвардт проехал около 80 километров от своего дома в Уотертауне до озера Грин-Лейк, где он перевернул свой каяк, выбросил телефон в воду и поплыл на надувной лодке к берегу. Как утверждает мужчина, он выбрал это озеро, потому что оно самое глубокое в Висконсине — более 72 метров. После этого он проехал на электровелосипеде еще около 110 километров и добрался до Мадисона. Оттуда он сел на автобус до Детройта, затем сел на автобус до Канады и там сел на самолет.

Шериф предположил, что Боргвардта можно обвинить в воспрепятствовании расследованию его исчезновения, но пока никаких обвинений предъявлено не было. Поиски его тела длились больше месяца и обошлись по меньшей мере в 35 тысяч долларов.

Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Это перевернуло мою жизнь: теперь я учу женщин самообороне
Общество8 минут чтения

В ходе дальнейшего расследования полиция предположила, что мужчина мог инсценировать свою смерть, чтобы сбежать от жены и детей и встретиться с неназванной женщиной из Узбекистана. Полиция выяснила, что Боргвардт за три месяца до исчезновения получил новый паспорт. 

Также в офисе шерифа сообщили, что жесткий диск в ноутбуке мужчины был заменен, а история поиска удалена в день его исчезновения. Следователи обнаружили фотографии паспортов, запросы о переводе денег в зарубежные банки и переписку с женщиной, с которой полицейским удалось связаться. Она говорила на русском языке.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Чешское бархатное
Мир
Чешское бархатное
Студенческие протесты подняли всю страну и помогли бескровно победить Советский Союз. Вот как это было
6 минут чтения
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
Общество
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
А теперь любуюсь им, несмотря на травлю
10 минут чтения
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Общество
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Это перевернуло мою жизнь: теперь я учу женщин самообороне
8 минут чтения
Я сделала украшение из своего черепа
Общество
Я сделала украшение из своего черепа
К 20 годам я дважды пережила рак, лишилась части костей, но все равно счастлива и живу полноценной жизнью
5 минут чтения
Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Политика
Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Триколор — символ свободной России, а не войны. Нам нужно перестать заниматься самоуничижением
5 минут чтения
Россияне остались без доступного жилья
Общество
Россияне остались без доступного жилья
Ипотека стала настолько неподъемной, что цены на квартиры начнут снижаться, а застройщики — банкротиться
6 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.