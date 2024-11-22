Мужчина инсценировал свою смерть и сбежал от семьи в Европу

Американец по имени Райан Боргвардт из Висконсина инсценировал свою смерть и уехал в Европу. Спустя три месяца он связался с полицией и сообщил, что он жив и находится «в безопасности». Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание со ссылкой на шерифа округа Грин-Лейк Марка Подолла, Боргвардт прислал видео, вероятно, снятое на телефон, и рассказал о деталях инсценировки. Отмечается, что сейчас он находится в одной из стран в Восточной Европе.

«Хорошая новость в том, что мы знаем, что он жив и здоров. Плохая новость в том, что мы не знаем, где именно находится Райан, и он еще не решил вернуться домой», — заявил шериф на пресс-конференции.

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По словам Подолла, Боргвардт проехал около 80 километров от своего дома в Уотертауне до озера Грин-Лейк, где он перевернул свой каяк, выбросил телефон в воду и поплыл на надувной лодке к берегу. Как утверждает мужчина, он выбрал это озеро, потому что оно самое глубокое в Висконсине — более 72 метров. После этого он проехал на электровелосипеде еще около 110 километров и добрался до Мадисона. Оттуда он сел на автобус до Детройта, затем сел на автобус до Канады и там сел на самолет.

Шериф предположил, что Боргвардта можно обвинить в воспрепятствовании расследованию его исчезновения, но пока никаких обвинений предъявлено не было. Поиски его тела длились больше месяца и обошлись по меньшей мере в 35 тысяч долларов.

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В ходе дальнейшего расследования полиция предположила, что мужчина мог инсценировать свою смерть, чтобы сбежать от жены и детей и встретиться с неназванной женщиной из Узбекистана. Полиция выяснила, что Боргвардт за три месяца до исчезновения получил новый паспорт.

Также в офисе шерифа сообщили, что жесткий диск в ноутбуке мужчины был заменен, а история поиска удалена в день его исчезновения. Следователи обнаружили фотографии паспортов, запросы о переводе денег в зарубежные банки и переписку с женщиной, с которой полицейским удалось связаться. Она говорила на русском языке.