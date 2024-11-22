Генпрокурором США может стать первая женщина-генпрокурор Флориды

Избранный президент США Дональд Трамп назвал нового кандидата на должность генерального прокурора страны после того, как приглашенный на этот пост конгрессмен Мэтт Гетц взял самоотвод из-за обвинений в сексе с несовершеннолетней. Новым избранником Трампа стала бывший генеральный прокурор штата Флорида Пэм Бонди.

«Пэм была прокурором почти 20 лет, где она была очень жесткой в отношении жестоких преступников и сделала улицы безопасными для семей Флориды», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Он отметил, что, будучи первой женщиной-генпрокурором Флориды, Бонди «проделала невероятную работу» по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков, в связи с чем во время своего первого президентского срока Трамп назначил ее членом Комиссии по опиоидам и злоупотреблению наркотиками.

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Ранее конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц, о назначении которого на пост Генпрокурора США изначально объявлял Трамп, сообщил, что отказывается от этого предложения. Причиной, предположительно, стали обвинения в его адрес в сексе с несовершеннолетней.

В 2020 году американские правоохранители начали расследование в связи с появившейся информацией о том, что Гетц платил 17-летней девушке за секс, а также совместные путешествия с ним, что дает основания предъявить ему обвинения по статье о торговле людьми.

Позже официальные обвинения с конгрессмена были сняты. Однако комитет по этике Палаты представителей США продолжил собственное расследование, в результате которого получил показания еще по меньшей мере шести женщин, сообщивших об участии Гетца в вечеринках, на которых употреблялись наркотические вещества и присутствовали секс-работницы. Одна из них рассказала, что вступила с политиком в интимную связь, когда ей было 17 лет.

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15 ноября комитет по этике должен был проголосовать по вопросу о публикации промежуточных итогов расследования в отношении Гетца. Но за два дня до этого Трамп назвал конгрессмена будущим Генпрокурором США. После этого голосование отменили, а сам Гетц сложил с себя полномочия члена Палаты представителей, что формально является основанием для прекращения расследования комитетом по этике.

Позже доклад о результатах расследования запросил юридический комитет сената, который должен был утвердить кандидатуру Гетца на пост Генпрокурора США. Вскоре после этого конгрессмен объявил, что отказывается от предложения Трампа. Последний, в свою очередь, поблагодарил Гетца за решение снять свою кандидатуру, чтобы «не быть помехой» для новой администрации.

Исправлено в 12:40. Изначально в заголовке утверждалось, что Пэм Бонди может стать первой женщиной-генпрокурором США. Это не так. Приносим извинения за ошибку.

