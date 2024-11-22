Врачи впервые провели операцию по двойной пересадке легких с помощью робота

В медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете на Манхэттене 57-летней Шерил Мехркар была проведена первая в мире полностью роботизированная операция по пересадке двух легких. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, операцию провели 22 октября. Мехркар работает медиком, а также вместе с мужем руководит школой каратэ и увлекается мотоциклами. Женщина страдала хронической обструктивной болезнью легких в течение десятилетия, которая обострилась, когда она заболела коронавирусом.

Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна А теперь любуюсь им, несмотря на травлю Общество 10 минут чтения

В беседе с Reuters Меркар вспомнила признаки, по которым она поняла, что ее проблемы со здоровьем становятся серьезными. «Помню, мне пришлось ехать на вызов в дом престарелых в качестве врача скорой помощи, и 85-летний охранник поднимался по лестнице быстрее, чем я. Я поняла, что это нехорошо», — рассказала женщина.

Мехркар отмечает, что она долго искала способы решения проблемы, прежде чем ей сказали, что она имеет право на пересадку легких. «Когда меня внесли в список, я подумала: ладно, у меня есть еще пара месяцев. А через пять дней мне позвонили и сказали, что совпадение [с донорским органом] составляет 98%», — рассказала Мехркар.

Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице Это перевернуло мою жизнь: теперь я учу женщин самообороне Общество 8 минут чтения

USA Today отмечает, что роботизированная операция призвана ускорить процесс выздоровления и сократить время пребывания в больнице. Во время процедуры робот сделал небольшие разрезы, удалил больные легкие, подготовил место операции к трансплантации, а затем пересадил донорские легкие. По словам доктора Стефани Чанг, руководителя программы трансплантации легких, по сравнению с обычными операциями по пересадке легких разрезы сократились с восьми до двух дюймов.

В настоящее время Мехркар еще находится в больнице и готовится к выписке. По данным New York Post, женщина планирует написать письмо семье человека, который стал донором легких.