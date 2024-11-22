Доллар взлетел до уровня марта 2022 года

Курс доллара на международном рынке FOREX превысил отметку в 103 рубля впервые с марта 2022 года. Это следует из данных портала Investing.com.



Как отмечает РБК, последний раз стоимость одного доллара поднималась выше 103 рублей после начала войны в Украине, 23 марта 2022 года. Тогда курс доллара на рынке FOREX составил 104,4 рубля.

В то же время курс евро превысил отметку в 108 рублей. РБК пишет, что это произошло впервые с 15 октября этого года. Накануне российский Центробанк установил официальный курс доллара и евро на уровне 100,6 рублей и 106 рублей соответственно. Устанавливать курсы валют Центробанк начал после введения санкций против Мосбиржи в июне этого года.

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9 ноября курс доллара впервые с прошлого года превысил 100 рублей, а затем опустился до отметки в 98 рублей. Предыдущее повышение стоимости доллара произошло после начала войны в Украине в марте 2022 года. 14 ноября доллар вновь превысил 100 рублей.

По данным «Ведомостей», ослабление рубля по отношению к доллару ускорилось с начала августа этого года. С того времени доллар вырос на 17,76%. Только за ноябрь доллар прибавил 3,13%. Опрошенные изданием эксперты считают, что в 2025 году доллар может окончательно закрепиться выше 100 рублей.

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Ранее в Минэкономразвития утверждали, что курс доллара окажется выше 100 рублей только к лету 2026 года. Тогда ведомство прогнозировало курс евро в размере 110 рублей к февралю 2026 года, а средняя стоимость доллара должна была составить 91,2 рубля в этом году и 96,5 в следующем.

Также отмечалось, что после победы на президентских выборах США Дональда Трампа доллар показал значительный рост.

Кроме того, 25 октября Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного за время ее существования уровня в 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у повышения ставки нет предела, а в ноябре она пообещала снизить ставку до показателей 2023 года в марте 2025 года.