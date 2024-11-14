Курс доллара поднялся выше 100 рублей

По состоянию на 15:15 по московскому времени курс доллара на международном рынке FOREX составил 100,25 рублей. Это следует из данных портала Investing.com. Позже курс опустился до 99,75 рублей за один доллар.

Максимальный курс евро, по данным портала, составил 105,58 рублей. В то же время российский Центробанк установил курс доллара на 14 ноября на уровне 98,36 рублей, а евро — 104,29 рублей.

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В прошлый раз курс доллара на рынке FOREX превысил отметку в 100 рублей чуть более месяца назад, 9 октября. До этого такой курс был зафиксирован только в октябре 2023 года — курс евро тогда составлял 106 и рублей — и в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время в конце сентября этого года в Министерстве экономического развития заявили, что курс доллара может превысить отметку в 100 рублей только в июле 2026 года. Однако с момента публикации этого прогноза стоимость доллара уже дважды оказалась выше указанной суммы.

Ранее стало известно, что курс биткоина побил исторический максимум. Его рост продолжался на протяжении нескольких дней после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. 13 ноября он превысил 93 тысяч долларов, затем опустился до 91 тысячи.

Кроме того, 25 октября этого года Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного с момента ее введения уровня в 21%. Предыдущий максимум был зафиксирован после начала войны в Украине. Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у повышения ключевой ставки нет предела. Предполагается, что ее могут снова поднять на очередном заседании совета директоров ЦБ, который запланирован на 20 декабря.