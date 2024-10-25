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Общество

Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного уровня

13:57 25.10.2024

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов — до 21% годовых. Об этом сообщается в телеграм-канале Центробанка. Это рекордный показатель с 2013 года. Предыдущий рекорд был установлен после начала войны в Украине. Тогда Центробанк поднял ключевую ставку до 20%.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты», — объяснили в Центробанке повышение ставки.

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В пресс-релизе сказано, что в этих условиях в России необходимо продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы «обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания». 

Кроме того, Центробанк допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, который запланирован на 20 декабря этого года. В банке уверены, что такая политика поможет снизить годовую инфляцию до 4,5–5% в 2025 году и 4% в 2026 году.

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Ключевая ставка была введена Центробанком в 2013 году. До этого использовалась ставка рефинансирования, которая в 2003 году также составила 21%. До этого момента ее значение опускалось ниже лишь в начале 1992 года. Однако после 2003 года этот показатель не был превышен.

Как отмечают «Ведомости», после того, как в марте 2022 года ключевая ставка повысилась до 20%, уровень годовой инфляции вырос до 16,7%, а инфляционные ожидания — до 18,3%.

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