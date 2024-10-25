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Общество

Набиуллина рассказала об отсутствии предела повышения ставки ЦБ

18:37 25.10.2024

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что у повышения ключевой ставки нет предела, сообщил корреспондент РБК. Глава ведомства-регулятора сделала заявление после заседания совета директоров, на котором ЦБ поднял ставку до исторического максимума, 21%.

Набиуллина оказалась не согласна с мнением, что ради борьбы с инфляцией ставку невозможно повышать бесконечно, поскольку «после какой-то определенной» точки ужесточение перестает работать, пишет РБК. 

«На мой взгляд, такой точки нет, поэтому говорить о размере [предельной ставки] нет смысла», — процитировал корреспондент главу ЦБ.

Набиуллина не ответила на вопрос о повышении ставки на предстоящем в декабре заседании совета директоров ведомства, сообщило издание. Но глава ЦБ перечислила причины, способные повлиять на решение регулятора: рост цен, инфляционные ожидания, «дисбаланс спроса и предложения».

По словам Набиуллиной, Центробанк «не собирается растягивать удовольствие до 2030 года» и может вернуть ставку 7,5–8,5% в 2027 году. Но это значение может оказаться иным «в случае реализации каких-то рисков», пересказал слова главы ЦБ корреспондент РБК.

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Банк России сообщил, что допускает возможность нового повышения ставки на заседании 20 декабря. В ЦБ уверены, что такая политика поможет снизить инфляцию до 4,5–5% в 2025 году и 4% в 2026-м.

Телеграм-канал макроэкономической статистики MMI, опираясь на новую версию макропрогноза ЦБ, предположил, что в декабре ставка может быть повышена до 23%.

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Повышение до 21% — это третье повышение подряд и самый высокий показатель с момента ввода ключевой ставки ЦБ в 2013 году. Предыдущий максимум составлял 20% и был достигнут в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ключевая ставка — процент, под который коммерческие банки могут брать в долг у ЦБ. Наивысшие процентной ставки среди мировых центробанков сейчас действуют в Венесуэле (59,3%) и Турции (50%). 

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