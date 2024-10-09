Курс доллара превысил 100 рублей

По состоянию на 17:15 по московскому времени курс доллара на международном рынке FOREX впервые с октября 2023 года превысил 100 рублей. Это следует из данных портала Investing.com. Позже курс опустился до 98 рублей за один доллар.

Максимальный курс евро, по данным Investing.com, 9 октября составил 109,6 рублей. В то же время Центральный банк России объявил курсы доллара и евро на 10 октября. Так, за один доллар россиянам придется заплатить 96,9 рублей, за один евро — 106,4 рубля.

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Последний раз курс доллара превышал 100 рублей 10 октября прошлого года, а до этого — в марте 2022 года на фоне начала войны в Украине.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что курс доллара превысит 100 рублей лишь в середине 2026 года, в то время как курс евро должен был достигнуть 110 рублей в феврале 2026 года.

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В июне 2024 года Мосбиржа, а также Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий попали под санкции США, из-за чего с 13 июня на ней не проводятся торги долларом и евро. «На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — заявили тогда представители площадки.

После этого в Центробанке заявили, что будут устанавливать курс доллара и евро на основе банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов. «Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными», — добавили в Центробанке.