Мужчина потребовал аннулировать брак со скрывшей удаление матки женщиной

Суд в провинции Хэнань в центральном Китае расторг брак по требованию мужчины, который обнаружил, что его жена скрыла от него состояние своего психического здоровья и операцию по удалению матки, которую ей провели до свадьбы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, мужчина по фамилии Чжоу познакомился со своей будущей супругой через сваху в сентябре прошлого года. Женщина была старше его на семь лет. Пара сыграла свадьбу в октябре, но вскоре Чжоу стал замечать «странности» в поведении его жены.

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Позже он узнал, что до их брака женщине был поставлен диагноз «шизофрения». Также супруга и ее семья скрывали тот факт, что женщина перенесла гистерэктомию — гинекологическую операцию, в ходе которой удаляется матка.

Чжоу подал иск в суд с требованием аннулировать брак из-за сокрытия его женой серьезных проблем со здоровьем. Женщина не стала оспаривать его требование. Суд вынес решение в пользу Чжоу, заявив, что люди обязаны сообщать о своем физическом состоянии перед вступлением в брак, особенно если у них есть серьезные проблемы со здоровьем.

South China Morning Post отмечает, что в Китае в случае аннулирования брака через суд в государственной системе ставится пометка «холост», а не «разведен».

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Издание также отмечает, что история Чжоу вызвало обсуждение в соцсетях. «Они поженились, зная друг друга менее двух месяцев. Очевидно, что мужчина искал репродуктивную партнершу, но в итоге женился на женщине без матки. Бедняга!» — написал один из пользователей.

По данным South China Morning Post, случаи, когда один из супругов скрывает от другого серьезные проблемы со здоровьем, не редкость в материковом Китае. К примеру, в прошлом месяце суд в провинции Сычуань на юго-западе Китая удовлетворил просьбу женщины аннулировать ее брак после того, как ее муж не сообщил о том, что у него ВИЧ.