Замечание начальника вызвало у мужчины депрессию и болезнь Паркинсона

В Китае мужчина десятилетиями страдал от депрессии и бессонницы из-за ложного обвинения на работе со стороны начальника. Врачи сообщили, что его психическое состояние стало причиной развития болезни Паркинсона. Об этом пишет South China Morning Post.

70-летний Ванг из китайской провинции Хэнань рассказал, что 32 года назад начальник несправедливо обвинил его в ошибке, которую он не совершал. «Это была не моя ошибка, но мой начальник все равно наказал меня. Я до сих пор расстроен из-за этого», — заявил он.

Мужчина впал в депрессию и стал страдать от бессонницы. Сообщается, что за несколько лет он обратился как минимум в шесть больниц, но медикаменты, которые назначали врачи, имели лишь временный эффект. Тогда Ванг решил, что попробует получить иглоукалывание в клинике традиционной китайской медицины провинции Хэнань.

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Доктор Ниу Чаоян провел иглоукалывание различных точек на мозге Ванга. Он отметил, что многолетняя бессонница и депрессия его пациента способствовали развитию у него болезни Паркинсона — заболевания головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. По данным ВОЗ, в настоящее время болезнь не поддается лечению, однако существуют различные виды терапии, в том числе лекарственное лечение, хирургическое вмешательство и реабилитация, которые помогают ослабить ее симптомы.

Доктор Сунь Линьцзюань из больницы Сиюань Китайской академии китайских медицинских наук подчеркнула важность традиционной китайской медицины в работе с пациентами с болезнью Паркинсона. По ее словам, таким людям могут помочь физические упражнения, например, боевое искусство тай-чи.

Ниу Чаоян порекомендовал Вангу избегать эмоционального стресса перед сном и продолжить иглоукалывание. Спустя более 20 дней лечения, Ванг сообщил, что видит улучшения — теперь он может спать по несколько часов в день без приема лекарств. По его словам, он также пытается отпустить обиды на начальника.

Издание отмечает, что это не первый случай в Китае, когда стресс на рабочем месте приводит к опасным заболеваниям у сотрудников. В феврале 2023 года у китаянки диагностировали рассеянный склероз после месяца сверхурочной работы. В июне на востоке Китая умер 30-летний мужчина из-за отказа органов после 104 рабочих дней подряд с единственным днем отдыха.