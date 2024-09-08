Мужчина проработал 104 дня подряд с одним выходным и умер

30-летний мужчина по имени А'Бао умер на востоке Китая от отказа органов после 104 рабочих дней подряд с единственным днем отдыха. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Как пишет издание, в феврале прошлого года мужчина подписал контракт на работу в качестве маляра в компании, название которой не разглашается. Договор должен был действовать до января этого года. У А'Бао был только один выходной 6 апреля.

25 мая мужчина взял больничный, поскольку почувствовал себя плохо, а через три дня его состояние резко ухудшилось. Коллеги срочно доставили его в больницу, где у него диагностировали легочную инфекцию и дыхательную недостаточность. 1 июня он скончался.

В ходе предварительного расследования представители органов социального обеспечения заявили, что, поскольку между болезнью А'Бао и его смертью прошло более 48 часов, ее нельзя классифицировать как производственную травму.

Вскоре семья мужчины подала иск к компании-работодателю, обвинив ее в халатности. В ответ компания заявила, что объем работы А'Бао был допустимым, а все сверхурочные работы были добровольными. Кроме того, компания утверждала, что смерть мужчины наступила в результате ранее существовавших проблем со здоровьем и отсутствия своевременной медицинской помощи.

Суд провинции Чжэцзян постановил, что работа в течение 104 дней подряд была явным нарушением китайского трудового законодательства. Это, по мнению суда, сыграло значительную роль в ослаблении иммунной системы А'Бао и его дальнейшей смерти.

Суд возложил на компанию 20-процентную ответственность за случившееся. Семье погибшего мужчины присудили компенсацию в размере 400 тысяч юаней (56 тысяч долларов). Компания безуспешно пыталась обжаловать решение суда.

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