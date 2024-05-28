Путин выступил с угрозой странам Европы

Владимир Путин съездил в Ташкент и выступил на пресс-конференции. В ее рамках он высказал угрозу в отношении европейских стран-членов НАТО.

Как сообщает «Медуза», общаясь с журналистами, Путин рассуждал на тему предоставления странами Запада оружия Украине. Он заявил, что франко-британские ракеты Storm Shadow могут запускаться «без присутствия украинских военных». По его мнению, их запускают «те, кто производит и якобы поставляет в Украину эти системы».

Затем он отметил, что американские ракеты ATACMS программируются на основе данных космической разведки, «а само задание готовится представителями стран НАТО».

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду — прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России», — цитирует «Медуза» Владимира Путина.

Также, выступая на пресс-конференции, Путин высказался о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, украинская Конституция предусматривает продление полномочий только Верховной рады, а не президента.

«Закон о военном положении позволяет не проводить выборы, но это не значит продление полномочий. По Конституции в этом случае президентские полномочия передаются спикеру парламента. Это все предварительный анализ и оценка. По ним, единственная легитимная власть — парламент и спикер Рады. Запад хочет дождаться, когда власти Украины примут все непопулярные решения, в том числе еще больше снизят планку призывного возраста, после чего “их просто, чик — поменяют” на других людей», — цитирует «Медуза» Путина.

Наконец, Путин затронул тему связей России с «Талибаном». Он заявил, что в условиях «нынешних реалий» с талибами нужно выстраивать отношения. Он признал, что в Афганистане «есть проблемы», но добавил, что российские власти «постоянно обсуждают» тему исключения «Талибана» из списка террористических организаций.

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